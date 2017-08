LOCARNO 70 - IL MONTE DELLE FORMICHE

Il monte delle formiche



10/08/2017, 16:03

Carlo Griseri



La storia leggendaria de "" sembra fatta apposta per ispirare il cinema e l'arte: ogni anno l'8 settembre in quel luogo - in val di Zena, nel bolognese - giungono miriadi di sciami di formiche alate, che offuscano la visione del cielo quasi come nubi, si accoppiano in volo incantando i presenti e poi vedono la morte di tutti i maschi, lasciati al suolo e al loro destino. Ogni anno, l'evento si ripete e la sua importanza Ŕ tale che nel tempo ne Ŕ nata una chiesa, dedicata alla "", sul cui sagrato tutto ci˛ accade.Una storia mitica, un racconto che giÓ basterebbe a rendere il lavoro dinon evitabile: il regista ne costruisce un documentario anomalo e intrigante, ricco di deviazioni letterarie (non proprio immediate, tratte dai grandi autori che da questo posto si sono fatti ispirare, come il poeta Premio Nobele l'entomologo) e di scelte inattese nel riprendere e nell'inquadrare.Mentre si aspetta l'arrivo delle formiche (ci sarÓ, nel finale, e non deluderÓ lo spettatore), si impara a gestire l'attesa insieme alle persone del luogo, alle loro tradizioni, al loro quotidiano. E poi, appena concluso il climax, come niente fosse si ricomincia. Un anno passa in fretta.