CARLO RAMBALDI - Sky Cinema Classics rende omaggio al re degli effetti speciali

Una scena di "Incontri ravvicinati del terzo tipo"



10/08/2017, 11:49

A 5 anni dalla sua scomparsa, giovedì 10 agosto 2017 alle 21:00 Sky Cinema Classics rende omaggio al re degli effetti speciali, premiato con tre Oscar, proponendo la versione director’s cut di "".Non sono soltanto i nostri registi a essere entrati nella storia del cinema mondiale. Assieme a loro, ci sono tantissimi altri professionisti del grande schermo che hanno lasciato il segno: direttori della fotografia, esperti di montaggio, scenografi, costumisti e… maestri degli effetti speciali.Gli effetti speciali non sarebbero stati gli stessi, infatti, senza un grande protagonista italiano come Carlo Rambaldi, scomparso ormai cinque anni fa e premiato nel corso della sua onorata carriera con ben tre premi Oscar.A lui dobbiamo, tanto per dirne una, l’enorme manona dinel film del 1976 diretto da John Guillermin, che gli valse l’Oscar Special Achievement Award per gli effetti visivi. E tra i suoi lavori ricordiamo capolavori come la miniserie tv "", "", "", senza dimenticare un film dalla storia travagliata, ma diventato un classico come "".Tra le tante altre opere a cui ha collaborato spicca ovviamente anche "" di Steven Spielberg, per il qualedisegnò gli alieni del film. Proprio questo classico della fantascienza del 1977 è al centro dell’omaggio di(canale 315), che giovedì 10 agosto alle 21:00 manderà in onda la celebre pellicola in versione director’s cut, in occasione del quinto anniversario della morte del Maestro.