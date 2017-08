SCIACCA FILM FESTIVAL X - Dal 21 al 27 agosto per festeggiare il decennale

10/08/2017, 11:31

Lofesteggia il suo decennale con un'edizione speciale che si sdoppia in due fasi: un momento celebrativo dei dieci anni di festival ad agosto con una rassegna di proiezioni, master class, concerti, mostre e incontri con l'autore che in occasione della ricorrenza, troveranno come location inedita l'Atrio Superiore del Comune di Sciacca e l'immancabile appuntamento con il concorso di cortometraggi, lungometraggi e documentari dal 13 al 17 settembre.Dal 21 al 27 agosto 2017 saranno le proiezioni dei documentari più significativi che ripercorrono la storia delloi veri protagonisti di ogni serata, mentre onoreranno l'anniversario della manifestazione con la loro presenza: mercoledì 23 agosto, il presidente di Libera, don Luigi Ciotti con la conferenza “Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” con la collaborazione della Fondazione Accursio Miraglia; lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco che presenterà, giovedì 24 agosto, il libro “I baci sono definitivi” e sabato 26 agosto, i giornalisti dell'Ansa, Giuseppe Di Lorenzo, Francesco Nuccio e Franco Nicastro insieme al Procuratore Generale di Palermo, Ignazio De Francisci per un appuntamento dedicato ai magistrati Falcone e Borsellino.Sarà l'artista Rosario Bruno con l'installazione della mostra “” nel Salone degli Specchi della Multisala Badia Grande di Sciacca a rappresentare lo stretto legame tra lo Sciacca Film Fest e l'arte, un connubio che in questi dieci anni si è sempre più fortificato dando spazio ogni anno a tanti artisti locali e non.Tornerà in questa edizione speciale anche la rassegnache dopo la collaborazione intrapresa già lo scorso anno, viene riconfermata con una master class, concerti e ospiti d'eccezione due musicisti di spessore internazionale: il 19 agosto, nel Cortile Orquidea del complesso monumentale della Badia Grande, Andrea Manco, 1° flauto dell'Orchestra del Teatro La Scala di Milano e sempre nel Cortile Orquidea, il 22 agosto, invece, sarà Gjorgji Cincievski, 1° contrabasso della Malta Philharmonic Orchestra, ad esibirsi.