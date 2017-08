TRENTINO FILM COMMISSION - Finanziati 8 progetti

Trentino Film Commission



Sono 8 i progetti approvati nel primo bando del 2017, su 17 domande presentate, ai quali si aggiungono altri 5 progetti per attività di formazione e partecipazione a mercati di settore per professionisti locali: in totale, attraverso il, sono stati assegnati 710.800 euro, di cui 4.500 per la formazione.Il Comitato scientifico di TFC guidato da, nel selezionare le opere ha valutato come sempre non solo le potenzialità promozionali e il valore culturale, ma anche la capacità di sviluppare indotto economico attraverso la spesa diretta che le società sostengono durante le riprese in provincia di Trento. I requisiti minimi in termini di spesa che i beneficiari di tale finanziamenti devono rispettare, sono infatti sostenere una spesa sul territorio pari ad almeno il 150% del contributo richiesto e assumere professionisti locali pari ad almeno il 20% della troupe, durante le riprese in Trentino.Con la prima call del 2017 inoltre i progetti sono stati valutati per la prima volta utilizzando i criteri del nuovo regolamento; in esso vi è anche il disciplinare T-Green Film, primo in Italia a incentivare le produzioni cinematografiche e televisive ad adottare pratiche ecosostenibili per il lavoro sul set e a premiarle con un punteggio e un contributo extra; su 13 produzioni della categoria cinema/tv che hanno partecipato al primo bando 2017, sono state 9 a scegliere di adottare il disciplinare, di queste 4 sono state quelle approvate.Regia di Alberto Fasulo (già vincitore del Festival di Roma con “Tir”)Produzione Nefertiti Film. In coproduzione con Rai Cinema, con Antitalent (Croazia) e con Hai Hui Entretainment (Romania), con il sostegno di FVG Film Commission, Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia (Sviluppo), MiBACT Sviluppo sceneggiature originali, Re-Act.Sinossi: 1583 – sentendosi minacciata dalla Riforma Luterana, la Chiesa cattolica romana lancia la sua controffensiva, decisa durante il concilio di Trento. Sfruttando la rete vescovile delle pievi e delle parrocchie, sostituisce all’autorità locale dei vescovi quella degli Inquisitori del Santo Uffizio, rafforzando il potere centrale di Roma. Fra le maglie dell’inquisizione cade anche un mugnaio, Domenico Scandella detto “Menocchio”, colpevole di aver espresso le sue idee su Dio, l’uguaglianza e la giustizia.Regia di Christian MarazzitiProduzione CamaleoCast: Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi e Antonia LiskovaRiprese: in corso a Primiero San Martino di Castrozza, fra Palazzo delle Miniere e la Valle del VanoiSinossi: Ettore vuole riunire tutta la famiglia per il compleanno nel suo chalet in montagna. Lo scopo è quello di ricompattare la sua famiglia allargata e appianare la tensione tra i figli e la seconda moglie, ma ha anche un secondo obbiettivo, raccogliere materiale sufficiente per scrivere un libro che ha come tema “la famiglia ai tempi di internet”, e dimostrare che senza la connessione i rapporti migliorano. All’improvviso la casa di montagna si ritrova isolata, il wifi svanisce e il telefono smette di funzionare.Produzione Gruppo Alcuni (casa di produzione di cartoon con nuovo insediamento in Trentino) e Videa SpaRegia Sergio ManfioDistribuzione Italia Videa SpaSinossi: è il primo lungometraggio con protagonisti i Mini Cuccioli, uno dei cartoon più amati dai bambini italiani, grazie alle serie televisive in onda tutti i giorni su Rai Yoyo (coproduzione Rai Fiction/Gruppo Alcuni). La storia, divisa in quattro parti, descrive il modo in cui l’alternarsi delle stagioni nel corso dell’anno porta dei cambiamenti nel parco in cui si svolge il film, influenzando l’ambiente e di conseguenza gli avvenimenti e gli umori dei sei animaletti protagonisti. I Mini Cuccioli inventano, di stagione in stagione, giochi diversi e nuovi modi di interagire, facendo amicizia con altri animali, imparando a superare le loro paure e gli inevitabili bisticci che sorgono tra di loro.Regia di Carlo HintermannProduzione Citrullo International. In coproduzione con Luminous Arts (UK), Entre Chien et Loup (Belgio) e Maze Pictures (Germania)Con il sostegno di Rai Cinema, Mibact, WallimageCast: Charles Dance, Isolda Dychauk, Filippo NigroProduttore esecutivo Terrence MalickSinossi: Eva, giovane e promettente medico, abbandona al’improvviso la sua brillante carriera per studiare Storia della Medicina e lasciarsi alle spalle il suo passato. In realtà quella che sembra una scelta incomprensibile è motivata da una condizione profondamente drammatica. Nella sua “fuga” Eva incontra Henry il tutor con il quale lavora su “Il libro delle visioni”, uno scritto di Joahn Anmuth, medico prussiano del XVIII secolo, che contiene le speranze, le paure e i sogni di più di 1800 pazienti. Le vicende del medico si intrecceranno indissolubilmente con quelle di Eva, in un gioco di specchi tra presente e passato.Regia di Jacopo RondinelliSceneggiatura Fabio & Fabio e Marco SaniProdotto da Lucky Red e Mercurio DominaDistribuito in Italia da Lucky RedSinossi: Jesse e Kyle sono due atleti di sport estremi, due rider che si mettono continuamente alla prova in cerca di denaro. Quando scoprono la proposta enigmatica di un misterioso contest lanciato da una organizzazione sconosciuta, Black Babylon, non possono rifiutare di partecipare. Ma il contest si rivelerà molto più dark e letale di quanto si aspettavano, un gioco che è una via di mezzo tra un crudele reality show e uno spaventoso rituale che li spingerà oltre i limiti dell’estremo.Regia di Samuele RossiProduzione Solaria Film. In coproduzione con A Private View (Belgio) e con Wildart Film (Austria), con il sostegno del Mibact e del programma MediaCast: Lucia Mascino, Giorgio ColangeliSinossi: In una variopinta cittadina incastrata ai piedi di gigantesche montagne rocciose, ormai stanco di una vita sempre uguale a se stessa, Pino, un bambino di 12 anni da sempre confinato nella sua grande e fantastica villa di famiglia a causa di una forma rara di emofilia sfida la sua fragile condizione, le paure dei genitori e le obsolete convinzioni della dispotica nonna materna, quando provoca l’incontro con la Banda della Piazza Vecchia, 5 scalmanati ed imprevedibili ragazzi che imperversano nel quartiere.Regia di Lia GiovanazziProduzione Aurora FilmDocufilm dedicato alla figura di padre Eusebio ChiniSinossi: Nella National Hall of Statuary a Washington c’è una statua molto speciale: ritrae un sacerdote missionario gesuita originario del Trentino, in val di Non; quella statua è lì perché padre Eusebio Kino è stato riconosciuto come uno dei padri fondatori dello Stato dell’Arizona. Decine di Cabalcantes, pellegrini a cavallo, ogni anno si recano sulle missioni fondate da padre Kino in Messico e Arizona. Il film li seguirà affrontando la storia del Santo a Cavallo e i temi del conflitto sociale di oggi tra muri, traffico di droga, isolamento dei nativi. Il docufilm vuole far conoscere meglio la storia di questo straordinario e poco noto concittadino che ha cambiato una parte della storia del Nord America.Regia di Elena Goatelli e Angel EstebanProduzione Altrove Films. In coproduzione con Kottom Films (Spagna)Sinossi: il film documentario intende raccontare le storie di un gruppo di attori a Madrid sullo sfondo della recessione e della crisi economica. Verrà presentato un ritratto generazionale e contemporaneo sul significato del successo e dell’affermazione personale, si esplorerà l’utopia quotidiana di costruire una visione del mondo basata sulla forza dei sogni nonostante i fallimenti e le difficoltà. Dentro e fuori dal palco, i “Malditos” – nome della compagnia teatrale fondata dagli attori nel 2015 – capiscono quanto il successo sia effimero e quanto i sogni evaporino a contatto con la realtà.