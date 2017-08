PIU' IN ALTO DELLE NUVOLE - L'11 agosto a Sampeyre

Una scena di "Più in Alto delle Nuvole"



Venerdì 11 agosto 2017, alle ore 21.00, il film documentario "", di, sarà proiettato presso il cinema parrocchiale di Sampeyre (Cuneo).La proiezione, ad ingresso gratuito, è organizzata dal Museo Storico Etnografico di Sampeyre.", prodotto da GraffitiDoc, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund, Programma MEDIA della Comunità Europea, Cineteca di Bologna e CNC, in co-produzione con Les Films du Tambour de Soie, racconta la storia di Géo Chavez, aviatore franco-peruviano che nel 1910 riesce in un'impresa epica: sorvolare le Alpi col suo Blériot XI.La vicenda è narrata da Giorgio Conte, attraverso le note di una canzone.Fiaba documentaria in bilico tra mito e realtà storica, tra l'impresa gloriosa e la grande macchina impassibile della Storia, che ci ricorda che l'eredità dei pionieri e dei sognatori non si brucia nel breve spazio della loro vita.