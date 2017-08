FILM CARAVAN VIII - I vincitori

09/08/2017, 15:51

Simone Pinchiorri



La giuria dell’ottava edizione del festival internazionale del cortometraggio(Fedic), composta da Marco Bruzzone, Celya Larré e Sylvain Menétrey ha assegnato i seguenti riconoscimenti:“VALENTINA” di Ben GuezMotivazione: Per la sua capacità nel ritrarre con sensibilità il rapporto di una coppia dedita alla pastorizia in una zona remota della Sierra Madre in Messico e la capacità di avvicinare il pubblico a uno scenario così distante ai confini di quello considerato la nostra civiltà.“SIE IN HIM” di R.R. Benbach, Roman Huben e Rhona MuhlebachMotivazione: Per il carattere improvvisatorio, sperimentale del lavoro e l’eccellente capacità di narrare un folle inseguimento d’amore soltanto attraverso una forte costruzione delle inquadrature senza aggiungere nessun dialogo o narrazione audio.Ilè stato assegnato al film italiano “” di Luca Ferri.