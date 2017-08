EST FILM FESTIVAL - Nuovo progetto Civita Cinema

09/08/2017, 14:03

Terminta l'11esima edizione di, gli organizzatori, l'Associazione Culturale Factotum e Arcopublic, in collaborazione con il Comune di Bagnoregio, lanciano la prima edizione di Civita Cinema. Il progetto prevede un doppio appuntamento che (ri)porta il cinema in uno dei Borghi più belli d'Italia, Civita di Bagnoregio, totalmente ad ingresso gratuito.Piazza San Donato, cuore di Civita di Bagnoregio, farà da cornice sabato 16 settembre alle 18.30 all'incontro con l'attore e regista romano, a cui proprioha assegnato quest'anno l'. A seguire, la proiezione della fortunata commedia "" in cui recita accanto ad Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Marina Massironi. Domenica 17 settembre, alla stessa ora, invece, scatta quella di Ficarra e Picone. Entrambi palermitani, entrambi classe 1971, tornano nelle Tuscia in veste di attori, registi e sceneggiatori. Al termine dell'incontro, il proiettore si accenderà per "", il loro ultimo lavoro arrivato sugli schermi a gennaio, considerato il "".” - dichiara il primo cittadino di Bagnoregio- "". "- aggiunge - "". "" - afferma il vicesindaco,- "".” - rassicura il direttore di Est Film Festival, quanti sul colle falisco temevano uno spostamento della manifestazione cinematografica che ormai da 11 anni anima le serate di fine luglio a Montefiascone, portando ospiti illustri e opere prime italiane, “.”Come annunciato, grazie alla collaborazione con le Terme dei Papi di Viterbo, sponsor della manifestazione,propongono, quest'anno, anche la prima edizione di "", ovvero le migliori pellicole delle edizioni passate di, scelte tra le opere prime in concorso e gli appuntamenti della sezione "", proiettate nella magica atmosfera della piscina termale.Ogni venerdì di settembre – si comincia l'1 per 5 appuntamenti fino al 29 – sarà possibile assistere alla proiezione, immersi negli oltre 2.000 metri quadri della monumentale piscina termale. Ogni appuntamento, inoltre, sarà preceduto da un incontro introduttivo con il regista condotto dalla direzione di. L'ingresso alla piscina avrà un costo di 15 euro. Il calendario completo degli appuntamenti sarà ufficializzato durante il mese di agosto.