GIORNATE DEGLI AUTORI XIV - Le star al femminile di Miu Miu

Una scena di "(The [End) of History Illusion]"



09/08/2017, 13:34

Gli sguardi al femminile diinaugurano il sesto anno del progettorealizzato in collaborazione con leal Lido di Venezia.L’essenza diè una ricerca sulle complessità e sulle contraddizioni del mondo contemporaneo raccontata dai più grandi talenti femminili dell’arte che si esprimono attraverso il cinema. Le donne di Miu Miu di quest’anno sono nove e sono vincitrici di Golden Globe, sono musiciste, influencer e coreografe, sono produttrici, attrici e scrittrici.Dal 31 Agosto al 2 Settembre, un programma di tre giornate che mostra il carattere delle protagoniste, attraverso due nuovi cortometraggi che entrano a far parte della collezionee con le insolite conversazioni, sincere, intime, di grandi protagoniste dello spettacolo internazionale a tu per tu con il pubblico. Rivivremo alcune delle atmosfere della “città delle stelle” di "" grazie al cortometraggio dellache torna alle Giornate dopo due anni. Chloë ci suggerisce alcuni sentimenti da, grazie ad un ritratto contemporaneo di un’attrice comica in preda alla solitudine. Conosceremo Tavi Gevinson e Hailey Gates, coi loro percorsi da direttrici di riviste ad attrici e scopriremo la protagonista del nuovo adattamento di "", targato HBO.Il 31 agosto sarà presentato in anteprima il quattordicesimo capitolo della collezione di casa Miu Miu, diretto dalla poliedrical, coreografa, ballerina e cineasta americana che alle GdA presentò nel 2015 "", il suo primo lungometraggio. Il corto "" coniuga il musical della Hollywood degli anni trenta con l’incubo della Guerra fredda degli anni sessanta in una storia a tinte pastello tra paura e voglia di fuga. Lo stesso giorno, sarà proiettato anche il tredicesimo dei cortometraggi, diretto dall’attrice, vincitrice di un Golden Globe e candidata all’Oscar per l’indimenticabile "" (1999). Carmen è interpretato dall’attrice comica Carmen Lynch ed è una disamina degli alti e bassi dello showbiz e ritratto di una donna che lo vive dal di dentro. Un interessante sguardo sulla solitudine che accompagna le tappe di una tournée in giro per tante città.Quali sono oggi le sfide e i contorni di una carriera nel cinema e nei media? A questo interrogativo cercheranno di trovare risposta le protagoniste delle conversazioni.Si comincia, la mattina di Venerdì 1 Settembre, con le due registe dei corti. Le coreografie disono state viste da milioni di persone nella serie televisiva Girls, e negli irresistibili video pop per Alicia Keys e MGMT.acclamata dalla critica, ha all’attivo una carriera di oltre due decenni che comprende film come Kids e gli ancora inediti "" e "".Nel pomeriggio, a svelarsi al pubblico lidense saranno. javascript: format_testo('"')La prima ha debuttato in L’uomo che sussurrava ai cavalli, e ha interpretato un ruolo di primo piano in "". Di recente ha prodotto, con la sua etichetta Make Pictures, il film NONA, che dà un volto all’industria del traffico sessuale dell’America centrale.è un’attrice, musicista e produttrice (nota al pubblico per "" e ""), famosa soprattutto per il suo indimenticabile ruolo di Shoshanna Shapiro nella serie "" della HBO, premiata con il Golden Globe. Nei prossimi mesi, la vedremo nel thriller di A24 "".Il 2 settembre vede protagoniste della sessione mattutina. La modella e attriceha esordito nel cinema con il film "", e avrà un ruolo di protagonista nel nuovo adattamento cinematografico della HBO del classico romanzo distopico, Fahrenheit 451.ha dimostrato di essere un’attrice completa interpretando Sally Draper in Mad Men, e si è recentemente calata nei panni della figlia di Bette Davis nella serie televisiva Feud: Bette and Joan. Nota per il ruolo di Riley in Giella Disney, Rowan Blanchard è anche scrittrice e artista, con vari progetti in sviluppo e un libro d’arte e poesia che uscirà nel 2018. Già presente nell’attuale stagione di The Goldbergs della ABC, reciterà nell’attesissimo fantasy A Wrinkle in Time, in uscita il prossimo anno.Si chiude nel pomeriggio con. Gevinson è fondatrice e direttrice di “Rookie”, rivista online e collana di libri per adolescenti. Dal lancio nel 2011, quando aveva solo 15 anni, Tavi si è imposta insieme a un’intera generazione di scrittrici come voce influente esperta di media per un pubblico di adolescenti. Ora ventunenne, Tavi è anche attrice con all’attivo tre spettacoli a Broadway (tra cui This Is Our Youth e The Crucible) e il film Non dico altro. Hailey Gates è straordinariamente eclettica: è stata redattrice della leggendaria rivista letteraria “Paris Review”, modella in una campagna Miu Miu, conduttrice del docu-reality di moda di Viceland States of Undress, e attualmente è protagonista del sequel della serie di David Lynch, Twin Peaks: The Return.A moderare lenon poteva che essere un altro talento femminile che torna a fare da anfitrione per il terzo anno consecutivo:, direttrice della rivista "".L’appuntamento con la proiezione dei cortometraggi è alle ore 17.00 di Giovedì 31 Agosto in Sala Perla. Le conversazioni si terranno presso lo Spazio Fondazione Ente dello Spettacolo, nella cornice dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia.