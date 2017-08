CASTING - Nuovo film di Paolo Zucca

09/08/2017, 08:31

Al via i(già autore del film "") che si girera' nel mese di ottobre e novembre 2017 in Sardegna.Il film e' prodotta da "La Luna s.r.l." e sostenuto dalla Fondazione Sardegna Film Commission.I casting di svolgeranno:- Giovedi 10 agosto 2017 a Gavoi presso la Sede della Pro loco, via Roma N. 132 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00- Venerdi 11 agosto 2017 a Bonarcado presso L'ex Deposito, Corso Italia (adiacente alla piazza) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00SI RICERCANO LE SEGUENTI FIGURE:• Sosia di Gramsci da giovane (come da immagine iconica)• Sosia di Amsicora (come da immagine iconica)• Sosia di Emilio Lussu da giovane (come nella foto in divisa della prima guerra mondiale)• Sosia di Leonardo Alagon (come da immagine iconica)• Sosia di Sant’Efisio (come la statua)• Sosia di Giovanni Maria Angioy (come da immagine iconica)• Sosia di Grazia Deledda da giovane• Ragazza di bella presenza 20/30 anni che sappia andare molto bene a cavallo• Battitori di caccia grossa dai 20 ai 70 anni• Campioni di Morra dai 20 ai 70 anni• Donne 60/70 anni• Ragazzi Punk 18/25 anni• Ragazzi sardi magri 18/25 anniPer candidarsi è necessario presentarsi ai casting muniti di fotocopia della carta d’identità e del codice​ ​fiscale.info​:​ [email protected]