1200 KM DI BELLEZZA - Italo Moscati presenta il documentario all’ETuscia Green Movie Fest

13/08/2017, 11:06

Imperdibile appuntamento lunedì 28 agosto 2017nella programmazione dell, festival dell’audiovisivo finanziato dalla Regione Lazio ed organizzato dall’ associazione culturale "Augusto Genina", con la direzione artistica di Patrizia Sileoni.Alle 21:00 il regista, critico e scrittorepresenterà il suo ultimo documentario, "" prodotto e distribuito da Luce Cinecittà.1200 sono i chilometri di lunghezza dell’Italia e la bellezza è l’elemento che la contraddistingue,in un territorio che presenta caratteristiche particolari per ogni regione.Lo spettacolo della natura s’intreccia con l’originalità della creatività italiana, e Moscati nella sua narrazione racconta tutta questa ricchezza: scenari, arte, lavoro, panorami, cultura, personaggi.Un’Italia in bianco e nero, con immagini girate oggi a colori (a Roma, Venezia, Matera, L’Aquila) in HD per dare un senso nuovo e, nello stesso tempo, favorire una possibilità di contrasto e confronto tra ieri e oggi.Un viaggio metaforico e insieme concreto, realizzato attraverso una sinfonia di documenti di eccezionale valore, tratti direttamente dal repertorio e dalle fotografie dell’Istituto Luce integrate con i testi ispirati dai diari di alcuni grandi viaggiatori del Grand Tour (Stendhal, Goethe, Mark Twain, Nietzsche, Mary Schelley, Bernhard Berenson, Giovanni Comisso, Dino Buzzati, Carlo Emilio Gadda) ed arricchite da una colonna sonora che prende spunto da generi diversi.Un imperdibile affresco visivo del nostro Paese fatto nel nome delle arti ed ospitato in un contenitore di assoluto prestigio com’è l’La proiezione del documentario sarà preceduta, alle 18,30, dalla presentazione didel suo libro su