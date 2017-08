LUCANIA FILM FESTIVAL XVII - Al via il 9 agosto a Pisticci

08/08/2017, 16:22

Subito parola al cinema nella programmazione delche apre la sua cinque giorni di lavori a partire da mercoledì 9 agosto 2017. La diciottesima edizione della kermesse di Allelammie, per la direzione artistica di Rocco Calandriello, sarà ospitata per il secondo anno consecutivo nella location del Centro Tilt di Marconia di Pisticci e nella prima giornata darà spazio sin dall’apertura alle proiezioni dei film in concorso.Nella sala interna il ciak è in calendario alle ore 18.00 proprio con Spazio Italia, che prevede la proiezione di "" di Fabrizio Nucci, Nicola Rovito e Alessandro Nucci. Il documentario affronta – raccontando il lavoro, le opinioni, le speranze, i rimpianti, le delusioni e le soddisfazioni dei lucani - il tema di Matera Capitale europea della Cultura 2019 che costituisce un’indiscutibile possibilità di rilancio della regione. In tarda serata largo alle proiezioni dei blocchi 3 e 4. Nella sala 1, la programmazione avrà inizio alle 19.15 e terminerà dopo mezzanotte (Blocchi 1 ed A). Il palinsesto sarà intermezzato da "" a cura di Deborah Donadio di Cinedeaf. Nella sala 2, proiezioni a partire dalle 20.30 (Blocchi 2 e B).Tagliato idealmente il nastro dell’edizione in cui l’evento diventa maggiorenne, il LFF incrocerà in prima serata le orbite dell’universo seguendo il link che porta alle storie di alcuni film famosi che hanno avuto a che fare con lo spazio. Nella Sala Scola è previsto il talk scenico di astro-turismo su "" condotto da Pippo Bianco dell'Agenzia Spaziale Italiana e da Armando Corridore, esperto di cinema di fantascienzaLa prima serata si chiuderà in musica con la "" del pianista materano Sandro Savino, omaggio al pianista Thelonius Monk attraverso parole, musica e immagini. A seguireLa cinque giorni festivaliera si arricchisce quest’anno della Cine-Food Area. Grazie alla collaborazione tra l'Unione Cuochi Materani, il LFF, lo Slow Food Magna Grecia Metapontum e diversi produttori dell'agroalimentare lucano, sarà allestito nella location della kermesse uno specifico spazio-format attrezzato e dedicato al grande pubblico dei festival di cinema, all'interno del quale verranno serviti menù cine-gastronomici che, ispirandosi alla settima arte, si propongono di valorizzare il patrimonio culinario con particolare attenzione alle ricette antiche della Basilicata. Sponsro dell'iniziativa è l'azienda Emmedue.