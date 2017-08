IDFA XXX - Delegazione italiana al festival di Amsterdam

13/08/2017, 18:00

In occasione della 30a edizione di), grazie alla consolidata iniziativa ICE - Agenzia e Doc/it, in collaborazione con APT, si rende noto che sono aperte le iscrizioni alla delegazione italiana alla manifestazione.• 15 agosto: iscrizione progetti al Forum tramite il sito di IDFA: www.idfa.nl/en/info/idfa-forum• 15 settembre iscrizione film al Docs for Sale: www.idfa.nl/industry/docs-for-sale.aspx• 20 settembre iscrizione delegazione.IDFA Key Dates: www.idfa.nl/en/info/key-dates Grazie al sostegno di ICE saranno offerti gratuitamente i seguenti servizi:- Accrediti IDFA Guest Pass (Festival), Forum Pass (Industry)- Cocktail Guests meet Guests sabato 18 novembre- 1 pagina pubblicitaria della delegazione all’interno del catalogo del Festival, distribuito a tutti i -partecipanti internazionali- Materiali stampa promozionali e informativi sui partecipanti alla delegazione (flyer)N.B. Si rende noto che si potrà usufruire degli accrediti gratuiti fino ad esaurimento del budget dedicato.In aggiunta, Doc/it organizza i seguenti servizi:- Tutoraggio sui progetti per individuare appropriate strategie di networking- Assistenza per l’iscrizione alle varie sezioni del Festival e del Forum- Assistenza e coordinamento in loco grazie alla presenza di un membro della segreteria organizzativa e a un capo delegazione- Aperitivo in loco il giorno prima del Guests Meet Guests per spiegare alcune strategie di approccio al fine di orientarsi nei molteplici eventi del mercato- Organizzazione logistica e presentazione delegazione all’evento promozionale Guests meet -- Guests - giorno sabato 18 novembre- Accesso al Forum in qualità di observer senza progetto selezionato (posti limitati, previa verifica di disponibilità assieme agli organizzatori)- Servizio di sostegno per il follow up dei progetti degli Absolute Beginners che parteciperanno alla delegazione- Catalogo professionale con presentazione della produzione italiana presente al festival/mercato: delegati, progetti, film selezionati.- Comunicazione dedicata attraverso i canali online e offline dell’associazioneLa partecipazione alla delegazione, per i servizi offerti dall’Associazione, ha un costo di adesione di € 150 per gli associati, € 230 per i non associati.Per partecipare alla delegazione sono previste due tipologie diverse di accreditamento, in modo da garantire le giuste condizioni per i filmmaker ed i produttori che vogliano partecipare.