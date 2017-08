VENEZIA 74 - Tre nuovi film in selezione ufficiale

"L'Enigma di Jean Rouch a Torino - Cronaca di un Film Raté"



07/08/2017, 15:09

Tre nuovi titoli, presentati in anteprima mondiale, completano il programma della(30 agosto - 9 settembre), diretta dae organizzata dalla Biennale presieduta daI tre film che entrano nel programma della 74. Mostra sono:· "" (Manhunt), è l’atteso ritorno dial thriller poliziesco che lo ha reso famoso con "" e "". Remake contemporaneo di un classico giapponese del genere, è la storia di un uomo cinese incastrato per omicidio in Giappone, che tenta di riabilitare il suo nome mentre deve sfuggire alla caccia della polizia giapponese e agli attacchi di misteriosi killer. John Woo (A Better Tomorrow, Face/Off - Due facce di un assassino) ha ricevuto a Venezia il Leone d’oro alla carriera nel 2010. Il film verrà presentato· "" di("", "") racconta la storia di Corrado, poliziotto di una task force specializzata nella gestione del sistema di controllo dei flussi migratori. Corrado riceve il compito di coordinare una delicata missione in Libia e lì incontra Swada, una donna somala che sta cercando di raggiungere il marito in Finlandia. Il film verrà presentato in Proiezioni speciali.· "" diè un documentario che racconta la storia di quello che fu un vero “laboratorio d’idee”, e la nascita del film che ne è derivato: Enigma. Il documentario ricostruisce i due anni che intercorsero tra l’arrivo di Jean Rouch e la conclusione del progetto, attraverso la voce dei suoi protagonisti in dialogo con un materiale straordinario: oltre 20 ore di making of. Il film sarà presentato all’interno della sezione competitiva