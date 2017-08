I BABYSITTER - In prima TV su Sky Cinema

Una scena del film "I Babysitter"



12/08/2017, 08:44

Luned́ 14 agosto 2017, la vigilia di Ferragosto, in prima serata su Sky Cinema arrivano "" per la ragia di Giovanni Bognetti, con, tra gli altri, Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, Andrea Pisani, Diego Abatantuono e Francesco Facchinetti .E' la storia di Andrea un trentenne imbranato e timido che sogna di diventare un procuratore sportivo. Nell'attesa "studia" nello studio dell'agente di campioni Gianni Porini. Quando il capo gli chiede, per una sera di fare da babysitter al figlio Remo, Andrea, che per altro quel giorno celebra il compleanno, accetta, non immaginando che i suoi amici Aldo e Mario abbiano in mente per lui un party scatenato. Per Andrea si preannuncia un day after assai complicato.