CINETURISMO - La Basilicata all'Expo 2017 in Kazakistan

EXPO Astana 2017



07/08/2017, 14:38

Si svolgerà ad Astana, in Kazakistan, il 12 agosto 2017, nell’ambito dell’2017 la presentazione ufficiale del progetto “”. Un progetto\modello, che vede per la prima volta un'intera regione promuovere, attraverso il “”, non solo le sue bellezze territoriali, con dei percorsi legati al cinema, ma anche la possibilità di scoprire il patrimonio dei beni materiali e quello immateriale, particolarmente ricco e vario, della regione Basilicata offre: dagli itinerari storici a quelli religiosi e della santità a quelli artistici e demoetnoantropologici che la rendono unica ed ancora autentica tra le regioni del sud Italia. Il progetto verrà introdotto dalla Vice presidente del Consiglio Regionale della Basilicatae illustrato dalla direttrice dell’ufficio del TurismoL’esperto di Cineturismo ed ideatore del neologismo in Italia,, illustrerà, attraverso una serie di dati, le ricadute economiche del Cineturismo nel mondo e l’importanza promozionale per il territorio italiano. In un'ottica di energia del futuro, tema centrale dell’Expo di Astana, il Cineturismo trova una sua collocazione naturale di sfruttamento delle energie promozionali di un ambiente, così particolare come quello della Basilicata, attraverso il cinema che, da sempre, è un grande veicolo promozionale per il territorio.Sostenuto dal MIBACT, il progetto interregionale (tra le regioni del Sud Italia) realizzato dalla Regione Basilicata, dalla Bradanica Soc. Cons., la Fondazione Eni Mattei con la collaborazione del Centro Studi sul Cineturismo e la Lucana Film Commission , sarà presentato in Italia durante le giornate della 74a edizione della Mostra del Cinema di Venezia per poi tornare in Basilicata es essere presentato nei diversi luoghi cinematografici. Ad Astana, saranno presentati i primi prodotti: cartina, video con attori lucani...