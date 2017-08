FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - "Detroit" di Kathryn Bigelow arriva a Roma

"Detroit" di Kathryn Bigelow



07/08/2017, 14:31

Il nuovo attesissimo film di, "", sarà presentato alla dodicesima edizione della(26 ottobre – 5 novembre 2017). Lo ha annunciato oggi il direttore artistico, d’intesa con la presidente della Fondazione Cinema per Roma,La regista di "" e "", prima e unica donna ad ottenere il premio Oscar® per la miglior regia con "", torna dietro la macchina da presa, a cinque anni dall’uscita di Zero Dark Thirty, per firmare un’opera di straordinaria intensità: "" rievoca infatti uno dei più tragici e sanguinosi episodi della storia statunitense, la sommossa che ha attraversato le strade della metropoli americana esattamente cinquant’anni fa, fra il 23 e il 27 luglio 1967.Il film, scritto dal premio Oscar® Mark Boal, alla terza collaborazione con Bigelow, ospita nel cast, fra gli altri, John Boyega (Star Wars: Il risveglio della Forza), Will Poulter (The Revenant), Jacob Latimore (Collateral Beauty), Jack Reynor (Transformer 4) e Hannah Murray (Game of Thrones)." – ha sottolineato– "”.