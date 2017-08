GIORNATE DEGLI AUTORI XIV - I film di apertura e chiusura

Giornate degli Autori



07/08/2017, 14:25

La quattordicesima edizione delle, che si terrà al Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre prossimi, è una corsa tra le emozioni. Aperta e chiusa da due parentesi, fatta dalle parole desiderio e disperazione.Si apre il 30 agosto con il ritorno di un maestro, l’esotismo della Tailandia ed un crimine imperfetto. Pen-ek Ratanaruang è il regista di "", storia di una seducente star di soap opera che, stanca di sottomettersi agli abusi del marito, pianifica di svegliarsi un mattino senza sapere più nulla di lui, un sogno non così facile da realizzare se non a caro prezzo.La parentesi di chiusura è una perla del cinema latino, a ritmo di rumba, ipnotica, dolce e riconoscibile da chi ha amato i Buena Vista Social Club, almeno una volta. "", in programma il 9 settembre, diretto dal colombiano Jhonny Hendrix Hinestroza, è ambientato a Cuba a metà degli anni novanta, dove si cammina per le strade de La Avana dai muri scrostati, tra melancolía e passione. Ad accompagnare lo spettatore, una coppia di anziani alle prese con la disperazione della fame e il malaffare, ma con due grandi risorse: l’amore e una telecamera." – dice il direttore– "".Un film che va al di là dei generi mentre li sfiora (dal giallo al dramma), raccontando la perversione e il desiderio di riscatto e passando per gli specchi meta-cinematografici , con il rigore e la precisione del migliore cinema orientale.Da Israele arriva l’altro protagonista della giornata inaugurale: "", una riflessione dolce e amara, illuminata da un’ironia beffarda e vitale, sulla morte e il ruolo di padre. Il film, scritto e diretto da Savi Gabizon , racconta di un uomo che si scopre genitore solo dopo la morte del figlio di cui ignorava anche l’esistenza. I segreti – si sa - vengono sempre accompagnati, ma a farci i conti si è sempre da soli." – aggiunge Gosetti – "".Gli appuntamenti sono tutti alla sala Perla del Lido di Venezia. Il primo, con il film tailandese "", è il 30 Agosto alle ore 14.00. Alle 17 dello stesso giorno l’israeliano "". E ci si ritroverà in sala dopo 10 giorni di sorprese, per chiudere in bellezza il 9 Settembre, alle ore 11.30 con “”.