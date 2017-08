Note di regia di "Ci Ripenso"

Una scnea del corto "Ci Ripenso"





" è una storia scritta e diretta da Ettore Di Gennaro che vede in Alfredo Rubano l’interprete ideale e su di lui è stata cucita.Il tema scelto è molto attuale, perché parla dell’isolamento che viviamo tutti i giorni, quell’indifferenza, quella distanza e quell’ignavia da cui spesso per un motivo o per un altro veniamo coinvolti, nessuno escluso. L’idea che ha portato a realizzare questo corto, nasce da una riflessione: secondo me gli esseri umani presi da soli avrebbero grandi potenzialità, ma quando sono in gruppo tendono a far prevale la chiusura e il personalismo favorita dall’anonimato. Tutti attendiamo che sia qualcun’altro a fare il primo passo. Uno video che spera aprirà qualche riflessione nel cuore di chi lo vedrà.