COMICRON IV - I vincitori

Valerio Vestoso premiato al Comicron



06/08/2017, 21:48

Per la prima volta ilresta nella provincia sannita:, giovane e talentuoso regista beneventano, si è aggiudicato la quarta edizione del festival internazionale del cortometraggio comico con "", satira tagliente sui ripensamenti del Papa emerito e le prospettive di un ‘rilancio’ in Vaticano.Vestoso era già entrato nella selezione 2015 del festival con "" e sabato sera, accompagnato sul palco dall’attore protagonista del corto Riccardo Zinna, ha ricevuto ildal sindaco di Pontelandolfo”, ha spiegato dal palco, “".si sono aggiudicati rispettivamente i premi per migliore attrice e migliore attore: entrambi sono interpreti del corto di Alessandro Sampaoli "", ritratto ovviamente in chiave comica dell’alta borghesia milanese. Tra le interpretazioni più recenti divanno menzionate "" di Luca Lucini e "" di Daniele Luchetti; mentre uscirà prossimamente "", per la regia di Michele Cassiani. Paolo Briguglia invece, dopo"" di Rocco Papaleo e L"", sta lavorando a una serie Rai sulla sfida tra mafia e magistratura dopo la cattura di Riina.Il direttore artistico del festivale la conduttriceil 4 e 5 agosto 2017 hanno accompagnato il pubblico alla scoperta dei 12 corti finalisti. Durante la serata d’esordio il, riconoscimento assegnato a personalità di spicco del mondo della cultura, è andato a. La grande attrice ha parlato degli esordi della sua lunga carriera, a cinema come a teatro; ha riservato un omaggio alla figura di Paolo Villaggio, scomparso di recente, tratteggiando un personaggio arguto e imprevedibile. Infine, ha chiuso la serata con un magnetico saggio sull’applauso.La serata finale, invece, è stata arricchita dalla performance di, attore che ha voluto omaggiare il repertorio artistico del grande compositore e poeta partenopeo. Lama è stato anche protagonista, insieme a- della Solot-compagnia stabile di Benevento - del doppiaggio di "", corto di animazione belga di Aagie Van Damme.”, ha dichiarato il sindaco di Pontelandolfoa margine dell'evento: “”.