MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL XIV - I vincitori

Pamela Anderson, Tim Roth e Gianvito Casadonte



06/08/2017, 16:00

Simone Pinchiorri



"Sicilian Ghost Story" di Fabio Grassadonia e Antonio PiazzaMotivazione: Un film che ti porta nell'abisso in maniera lieve e spietata; che riesce a dare speranza mostrando il buio e che non ha paura di mostrare ciò che a qualcuno fa paura. Un grido di speranza che è impossibile non udire. Un'opera che non è solo un film ma è "cinema".Gaetano Fernandez per "Sicilian Ghost Story"Lino Guanciale per "I Peggiori"Vincenzo Alfieri per "I Peggiori"Famiglia di Giuseppe PetittoPamela AndersonTim RothAndrea IervolinoDalia GaberPubblico del MGFF