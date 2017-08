FUNF SEEN FF 11 - Premiati due film italiani

La cerimonia di premiazione del Funf Seen Filmfestival



06/08/2017, 15:21

Simone Pinchiorri



Successo per il cinema italiano all'undicesima edizione del, che si è svolto dall 27 luglio al 5 agosto 2017 a Starnberg (Germania)." (2016, Germania/Austria), del regista altoatesino, ha vinto ilcome miglior film del festival. Il film racconta la storia di Marianne, che temendo per il futuro del figlio Albert, che sta incontrando non poche difficoltà lavorando in una cava di marmo, decide di nascondere la morte del consorte e di seppellire il cadavere nelle montagne.L'va al documentario "" (2016, Italia/Germania) di, su alcuni metodi alternativi per la produzione del latte.