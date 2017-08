BOBBIO FILM FESTIVAL XX - I vincitori

Una scena del film "La Stoffa dei Sogni"



Simone Pinchiorri



Questi i premi della ventesima edizione del, che si è svolto dal 22 luglio al 5 agosto 2017:"La Stoffa dei sogni" di Gianfranco Cabiddu"L'Accabarora" di Entico Pau"La Ragazza del Mondo" di Marco DanieliSimone Liberati per "Cuori Puri" di Roberto De PaolisSara Serraiocco per "La Ragazza del Mondo" di Marco DanieliAndrea De Sica per "I Figli della Notte"Niccolò Gentili, Paolo Porchi, Davor Marinkovic per il cortometraggio "Volevamo fare 'u cinema"