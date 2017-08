ISOLA DEL CINEMA - Ospiti Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti



Grande attesa lunedì 7 agosto 2017 perche scenderanno sudi Roma per raccontare il pluripremiato "". Con un doppio appuntamento: alle 20,30, infatti, saranno all’Ospedale Fatebenefratelli per incontrare direttamente i pazienti, ultimo appuntamento di un’iniziativa di grande successo che ha portato i protagonisti del Cinema ospiti de L’Isola in Ospedale. Alle 21,30 saranno in Arena Groupama per incontrare, come tradizione, il proprio pubblico.E’ sembrato del tutto naturale, infatti, alla Direzione artistica de L’Isola chiudere i propri tradizionali appuntamenti al Fatebenefratelli proprio con questo bellissimo film, La pazza gioia, che sa parlare di malattia con tanta delicatezza e sensibilità. Raccontando con coraggio e assoluta freschezza due dei tabù più neri nell’immaginario collettivo: la malattia psichiatrica e la difficoltà, purtroppo spesso patologica, di alcune donne nell’essere madre. La pazza gioia, infatti, è la storia di Beatrice e Donatella e della loro amicizia. Le due donne si incontrano, infatti, a Villa Biondi, un istituto terapeutico per donne che devono sottostare ad una terapia di recupero. Una bionda, una bruna, una ricca, una povera, ma uguali nel profondo. Provengono da storie diverse ma si ritrovano nello stesso posto e dunque nello stesso stato, pazze forse ma sicuramente irrisolte, fragili, piene. Una fuga rocambolesca, una tregua dai luoghi ma mai da se stessi. Un viaggio emozionante mai scontato pieno di umanità e di verità. Una storia di amicizia, di crescita, di respiro.