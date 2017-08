VENEZIA 74 - Il Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale alla Mostra tra ieri, oggi e domani

Monica Vitti in "Deserto Rosso" di Michelangelo Antonioni



04/08/2017, 15:59

Tre giganti del passato, quattro speranze per il futuro. La presenza delallaguarda a ieri, oggi e domani, come è giusto per un’istituzione che forma i cineasti del futuro e al contempo conserva, restaura e diffonde la memoria e la conoscenza del cinema del passato.sono i grandi cineasti che verranno riproposti sugli schermi del Lido grazie ai restauri di tre capolavori: "" di Antonioni (1964) e "" di De Santis (1950) nella sezione, "" di Blasetti (trasmissione televisiva Rai del 1962) nella sezionesono invece i tre allievi del CSC i cui cortometraggi saranno proiettati a, la sezione delladedicata al “”. "" di Letizia Lamartire e "" di Hleb Papou sono saggi di diploma; "" di Elio Di Pace è un saggio di primo anno, evento del tutto inedito nel rapporto fra CSC e festival internazionali.Infine,è il diplomato della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia il cui lungometraggio"" verrà presentato fra i titoli Non-Fiction della sezione Fuori Concorso. Il film è una rielaborazione del brillante saggio di diploma con cui Totaro concluse a Palermo nel 2015 il suo triennio di studi in Cinema Documentario.