Note di regia di "Surbiles"

Le ragioni del filmNon mi sono mai domandato perché farlo. L’ho semplicemente intrapreso sulla scorta di racconti sentiti quando ero bambino e poi riemersi casualmente diversi anni fa mentre realizzavo “Visos”, un documentario sui sogni. Unico movente per me il mistero e il fascino di quei racconti.Le ambientazioniHo trasposto i racconti nel tempo attuale. Alcuni all’interno di ambienti disabitati e fatiscenti immaginando che le surbiles potessero riapparire tra i ruderi del passato. Altri in ambienti più o meno lindi e colmi di arredi kitsh. Gli stessi che sono oggi in uso e che attestano un’altra surrealtà e un altro tipo di degrado, quello dovuto alla storia recente di quelle comunità e al conseguente smarrimento dei loro codici estetici. Non l’ho fatto per produrre delle denunce ma per dire che i sogni e gli incubi possono riaffacciarsi con le loro feconde suggestioni anche dove le ombre sono state scacciate e tutto è apparentemente in ordine.La recitazionePer rendere possibili le recitazioni adotto diversi metodi o stratagemmi che come al solito valgono finché gli interpreti non li capiscono. Poi gli stessi metodi diventano inefficaci e devono essere cambiati. Perché il mio lavoro è volto prima di tutto a preparare gli interpreti poi a mantenere viva la loro impreparazione, affinché non siano costretti a ripetere e ogni volta siano spontanei e se possibile non troppo consapevoli di quello che fanno e che esprimono.Le inquadratureAlla fine ho scelto le riprese che mi sembravano più vere anche se in certi casi erano quelle girate peggio, con notevoli sfocature e sobbalzi. Quanto alle inquadrature oggi mi sorprendo, dopo essermi tanto appassionato alla composizione, di provare repulsione per le inquadrature troppo misurate e volute. Oggi propendo per le inquadrature che non si vedono. Quelle che scaturiscono da quello che accade e che rimandano allo sguardo di chi impugna la macchina da presa, lo spirito che osserva e interagisce, che fa parte della scena e che pur essendo invisibile recita, come tutti gli altri interpreti.Le surbilesSono donne apparentemente uguali alle altre a cui accade di vivere uno sdoppiamento mostruoso. Nel sonno o attraverso l’uso di unguenti magici, fra il tramonto e l’alba, abbandonano il loro corpo fisico e penetrano nelle case in cui ci sono dei bambini per succhiare loro il sangue. Possono mantenere le proprie sembianze o trasformarsi in fumo, in vento o in acqua, oppure entrare nel corpo di una mosca o di un altro animale. Questo sdoppiamento e questa metamorfosi vengono attribuiti alla volontà divina o al destino, “s’ustinu”, circostanza fatale e oscura che permea la cultura del mondo rurale della Sardegna.Inizialmente le donne surbiles sono inconsapevoli di esserlo. Tant’è che da parte della comunità non c’è condanna morale nei loro confronti e nonostante il timore che suscitano vengono considerate innocenti. In altri casi e col tempo lo sdoppiamento e la metamorfosi si accompagnano alla consapevolezza, al dolore e al terrore del proprio stato.Per difendersi da queste donne si ricorre a semplici oggetti d’uso domestico messi in posizione rovesciata, oppure a un pettine, a una falce dentata, a un rosario o a dei granelli di semola. La surbile li conta e contando si incanta, perché non riesce a contare oltre il numero sette. Così ricomincia ogni volta da capo, fino all’alba quando è costretta a rientrare nel proprio corpo.Origine della leggendaSono storie che appartengono a un mondo ormai quasi estinto, anche se non molto distante nel tempo, di cui i più preferiscono non fare memoria. Infatti ho trovato difficoltà a raccogliere le stesse testimonianze che fino a non molti anni fa si offrivano copiose e spontanee. I tempi a cui rimandano sono quelli in cui la mortalità infantile era elevatissima, soprattutto nella fase dello svezzamento. E viene naturale oggi pensare che la surbile non fosse altro che una costruzione fantastica su cui trasferire la responsabilità delle madri e la ragione di tante morti inspiegabili. Attualmente in quegli stessi paesi della Sardegna i bambini hanno smesso di morire, anche perché hanno quasi smesso di nascere. Alle povertà del passato e agli sconvolgimenti dovuti al sopravvenire della modernità sono succedute altre e inattese forme di povertà e il fenomeno drammatico dello spopolamento.Altre ragioni a posterioriOra che il film esiste, affiorano altre ragioni. Queste donne surbiles apparentemente così lontane dal nostro tempo richiamano l’incerta relazione tra la veglia e il sonno e tra il corpo e lo spirito. Incarnano l’inquietudine e la paura e ripropongono l’universale conflitto tra il bene e il male. Lo fanno in una prospettiva inaspettata, del tutto interiore. Alludono al doppio e al demone che alberga in un medesimo individuo. Il male e il nemico non sono “l’altro”. Non sono altrove. Stanno dentro di noi. Nelle surbiles c’è dolore e sia pure in modo distorto c’è amore. Rimandano infine a un sapere dimenticato o rimosso di cui fa parte quell’umano e civile sentimento di pena che la comunità provava nei loro confronti.Giovanni Columbu