FESTIVAL DELLA BIODIVERSITA' XI - A Milano dal 14 al 24 settembre

Festival della Biodiversità 2017



05/08/2017, 10:53

Dal 14 al 24 settembre 2017 ritorna a Milano il, la fondamentale manifestazione nazionale sui temi della natura e della sostenibilità, nata per celebrare la varietà della vita sulla Terra, giunta quest’anno alla sua 11° edizione, con oltre 100 eventi in programma nell’arco di 11 giorni e la partecipazione di oltre 30.000 visitatori ogni anno.L’11° edizione si ispirerà ai valori e agli intenti stabiliti dall’ONU che ha proclamato il 2017 “”.Il Festival sarà dunque un’impagabile occasione di turismo a km 0, una vacanza, un’esperienza a contatto con la natura ad un passo da casa, mai come quest’anno sarà un Festival itinerante, in continuo cammino e movimento.Gli 11 giorni del Festival porranno l’attenzione sul tema del turismo, sia in termini di sostenibilità ambientale che in termini di sviluppo delle comunità locali, attraverso oltre 100 appuntamenti divisi in vari settori, con cui si cerca di declinare il turismo e la mobilità lenta: a piedi, in bicicletta, a dorso d'asino, o in qualsiasi altro modo ci si possa inventare.La maggior parte delle attività del Festival si svolgerà nella Cascina Centro Parco, situata nel cuore del Parco Nord Milano, nell’OrtoComune di Niguarda, a Villa Lonati del Comune di Milano, che vede all’interno il progetto Comunemente Verde e poco distante il Museo Botanico di Milano, presso la suggestiva location di Oxy.gen, il padiglione avveniristico a forma di bolla d’aria galleggiante e al MIC – Museo Interattivo del Cinema, dove si tiene la più importante rassegna cinematografica milanese su questi temi.La Conferenza d’inaugurazione del Festival quest’anno si svolgerà giovedì 14 settembre alle ore 17 a Villa Torretta (Sesto San Giovanni), e sarà un momento di riflessione per dare un senso compiuto alle oltre 100 attività che seguiranno nei giorni successivi. Coniugare le pratiche di turismo con la biodiversità significa interrogarsi sui propri stili di vita e sugli impatti ambientali che essi hanno nell’ambiente naturale. Sarà inoltre consegnato il, istituito per il primo anno, ad una persona o organizzazione che maggiormente si è distinta nel coniugare la tutela della biodiversità con lo sviluppo sostenibile, migliorando la qualità della vita delle persone su scala vasta. Alla fine del convegno, sarà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo conviviale con prodotti e vini provenienti da presidinelle terre terremotate in Umbria, Lazio e Marche. Inoltre, lo chef Angelo Nasta del ristorante Vico della Torretta, preparerà il noto risotto che gli ha permesso di ottenere ilcome Miglior risotto allo zafferano della città nel 2013, con prodotti a chilometro zero.Il Festival sarà percorso al suo interno da un sottile filo verde che lega fra loro una “collana” di spettacoli teatrali, musicali e percorsi esperienziali selezionati attentamente e messi in relazione fra di loro; ciascuno, da un diverso punto di vista e con diversi approcci artistici, indaga ed esprime la complessità della relazione fra gli umani, la natura e il paesaggio.Si inizia sabato 16 settembre alle 18.00 con Lorenza Zambon della Casa degli Alfieri (e collaboratrice artistica del Festival) con Al giardino ancora non l’ho detto, micro installazione vivente e reading sul bellissimo libro di Pia Pera, realizzato per il Festival della Letteratura di Mantova. Un grande contributo alla musica di Marco Remondini per un dolcissimo e sereno pensiero su quello che la natura ci può dare nel momento del dolore. Dopocena, sotto al grande albero della cascina, ancora musica, ma molto particolare, con l’originalissimo Conciorto indie-pop-veggie-funk in cui due orticoltori-musicisti - Biagio Bagini, noto autore radiofonico, e Gian Luigi Carlone della Banda Osiris -letteralmente “suoneranno le verdure”, in un vero concerto-spettacolo “live in the garden”. Infine, nella notte, tornerà un classico del Festival: Enten Hitti in Sleeping Concert, una notte sonora, un viaggio collettivo per passare la notte immersi nella musica, per dormire e sognare insieme, per respirare il Parco.Domenica 17 settembre l’appuntamento è alle 15.00 per un doppio evento contemporaneo itinerante nel Parco, una passeggiata filosofica per adulti e un laboratorio itinerante esperienziale per ragazzi dai 4 ai 12 anni accompagnati da genitori, nonni, zii. Conducono Andree Bella e Michela Pozzi di Eupsichia. Si prosegue alle 18.00 con la Compagnia Teatri Reagenti in Cemento e l’eroica vendetta del letame, monologo tragicomico di Donati-Nocilla con Carlo Ponta per la le regia di Eva Martucci. Un divertente e spiazzante invito a pensare in modo diverso al problema del consumo di suolo.Giovedi 21 settembre un incontro particolare: Riccardo Carnovalini, fotografo, scrittore, conduttore radiofonico, ma soprattutto camminatore, guiderà il pubblico in una passeggiata che porterà all’avveniristica bolla dello spazio Oxy.gen di Bresso dove presenterà Una vita in cammino alla scoperta di un’Italia sconosciuta, un racconto per voce e magnifiche fotografie, il ricordo dell’incanto e dello sdegno vissuti nei suoi viaggi a piedi da un capo all’altro del paese.Sabato 23 settembre alle 18.00 uno spettacolo/progetto nuovissimo che dopo fortunate anteprime nei festival estivi debutta al Parco nella forma definitiva: Elsinor Centro di Produzione Teatrale presenta Farsi silenzio di e con Marco Cacciola per la drammaturgia di Tindaro Granata e con il raffinato progetto sonoro di Marco Mantovani. Un viaggio “immobile” alla riscoperta della lentezza, del silenzio e della sacralità della vita. Il pubblico di 50 persone verrà dotato di cuffie, un particolare tipo di ascolto per cercare ed attivare nuove relazioni tra lo spazio esterno/pubblico e quello interno/privato.Domenica 24 settembre sempre alle 18.00 ritorna un’altra figura storica del festival, Sista Bramini di O’ Thiasos TeatroNatura con il nuovo spettacolo Viaggio di Psiche in cui la sua narrazione potente si apre alla sperimentazione dell’incontro con la musica elettronica di Giovanna Natalini. Una narrazione orale delle origini da ascoltare dal vivo, un racconto che attraverso il suono della parola, voce universale dell’anima, svela la sua radice iniziatica.Sul versante danza e movimento ad animare la Cascina del Parco saranno l’Associazione culturale Lucylab con Cartoline dal corpo, un gioco performativo con protagonisti una danzatrice, un timer da cucine e le persone del pubblico e Keep Silence, performance artistica a cura di Emanuele Caporale che si propone di creare un nuovo modo di relazionarsi tra le persone senza partire dalla parola ma dando risalto ad aspetti che di solito non si sondano con un primo approccio perché troppo profondi.Sul versante, presso ilcome ogni anno presenta una rassegna in 10 titoli che trattano il tema del turismo sostenibile attraverso viaggi inusuali e luoghi incontaminati dove la macchina arriva per la prima volta, fra cui: "" (2015), di Alessandro Scillitani e Paolo Rumiz, visionaria avventura di “quattro matti a piede libero” che decidono di percorrere l'Appia antica da Roma a Brindisi; il suggestivo "" (2015) di Martin Butler e Bentley Dean, un Romeo e Giulietta ispirato ad una storia realmente accaduta; due titoli presentati alla 65 edizione del Trento Film Festival, "" (2015) di Jacques Perrin e Jacques Cluzaud e "" (2016) di Cook Tristan, ma anche due film dedicati a tutta la famiglia, programmati le due domeniche del festival alle ore 15, il recentissimo "" (2017) di Toby Genkel e Reza Memari, e "" (2006) d Barry Sonnenfeld con uno strepitoso Robin Williams. A completare il programma, domenica 17 settembre alle ore 9, laper “” con Brunch offerto a tutti i coraggiosi partecipanti sulla Terrazza MIC e film a sorpresa a seguire (iscrizioni a pagamento partire dal 4 settembre).Da non perdere due eventi speciali davvero unici, che coinvolgeranno amanti del cinema, della musica e della natura: sabato 23 settembre alle ore 19.30, in una location davvero inusuale come quella dei Bunker Breda del Parco Nord - dove nei week end del Festival sarà possibile effettuare le visite guidate – si svolgerà la performance musicale I suoni della guerra, a cura di Ecomuseo EUMM, un concerto poetico con le musiche di Cristiano Calcagnile nel quale il Bunker diviene uno strumento, sperimentando che tipo di suono si può ottenere in un luogo con delle caratteristiche così specifiche ed uniche; domenica 24 settembre alle ore 21 andrà in scena la One Boy Band con la "", spettacolo itinerante ispirato all’omonimo film di Sean Penn e dedicato alla produzione solista di Eddie Vedder. Lo show segue un climax che parte da un inizio intimista con brani ukulele e voce e termina in esecuzioni corali elettriche e con la proiezioni – durante il live – di immagini tratte dal film.In programma, poi, workshop e laboratori (come quello organizzato dall'Associazione Vango anch’io, con SEMI lasci non vale - Facciamo rifiorire Castelluccio di Norcia, installazione che farà rifiorire idealmente Castelluccio di Norcia con papaveri, margherite, fiordalisi, senape selvatica, lenticchie, per sostenere la sua rinascita); appuntamenti per appassionati naturalisti, come la “chiacchierata con aperitivo multiculturale” Viaggi e Miraggi… alla scoperta delle radici delle diverse culture gastronomiche a cura della cooperativa sociale Aromi a tutto campo, per analizzare le culture gastronomiche dei diversi paesi o il classico Ragliare alla luna, una magica camminata notturna tra poesia e natura in compagnia dell’amico asino; numerose mostre, come la mostra collettiva di pittura a tema turismo sostenibile a cura del Sestante Cultura o Animali vs Supereroi – Edizione speciale: Le farfalle e il turismo ecosostenibile, a cura di Associazione Idea e Coolture; iniziative per le famiglie che faranno scoprire ai più piccoli le meraviglie della natura in modo ludico e diretto, immersi nel verde del Parco, fra camminate, biciclettate, workshop, e giochi, come ad esempio Andar per aria, a cura del Museo del Giocattolo e del Bambino, un laboratorio sull’esplorazione di differenti materiali che hanno come caratteristica comune la “leggerezza” per costruire oggetti volanti e fantastici animali alati e i numerosi laboratori e incontri allestiti presso l’Orto Comune Niguarda; ma anche eventi sportivi e tanto altro ancora.Sul versante della biodiversità alimentare,propone numerosi appuntamenti gastronomici, laboratori gustativi, una giornata tra gli aquiloni, workshop didattici per bambini, QB – Quanto Basta, il mercato dei piccoli produttori di biodiversità alimentare selezionati da Slow Food. Slow Food organizza poi, oltre al convegno di apertura del Festival, venerdì 15 settembre alle h 18 presso Oxy.gen la conferenza Dalla parte della Terra: valorizzazione della biodiversità e turismo rurale nelle aree interne in Sicilia a cura dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Azienda Feudo Pietranera (AG), incontro con a seguire degustazione conviviale dei prodotti dell’azienda e mercoledì 20 settembre alle ore 18.30 al MIC si terrà la conferenza Viaggio e Turismo Sostenibile secondo Slow Food: storie di biodiversità dai Balcani - Slow Food Travel e Fondazione Slow Food per la Biodiversità. Qual è il concetto di, a cui seguiranno la proiezione di un cortometraggio sul tema e una piccola degustazione di alcune eccellenze casearie della regione, a cura di Slow Food Nord Milano.Oxy.gen, il padiglione dedicato al Respiro della Scienza, oltre alla conferenza appena citata del 15 settembre, ospita, domenica 17 settembre alle ore 10, il dibattito Parco metropolitano… come? Con chi? interviste e dibattito con gli attori del processo sulla Legge Regionale 28/2016 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree protette”.Le iniziative inserite in programma sono state selezionate attraverso un Concorso di Idee, grazie al quale Enti di qualsiasi natura e privati cittadini hanno potuto presentare le loro proposte.Il Festival, reso possibile grazie ad un largo partenariato di Enti pubblici e privati (Parco Nord Milano, Regione Lombardia, ERSAF, Comune di Milano, Università di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Fondazione Cineteca Italiana, Zambon, Slow Food, Orto Comune Niguarda, Villa Lonati, Oxy.gen, Ecomuseo EUMM, Cooperativa Casa Testori e Associazione Idea) si è affermato nel tempo come un evento culturale di qualità, divenendo una delle iniziative di riferimento per le tematiche legate alla biodiversità e conquistando il primato di Osservatorio metropolitano sullo stato di sensibilizzazione circa le materie ambientali.