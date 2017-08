FRANCA: CHAOS AND CREATION - Al cinema dal 25 al 27 settembre

Una scena di "Franca. Chaos and Creation"



04/08/2017, 08:43

Dopo il grande successo dell’anteprima mondiale alla, M2 Pictures porta sul grande schermo, il film diretto dae ritratto intimo di sua madre,, leggendario Direttore di Vogue Italia, scomparsa prematuramente lo scorso di dicembre.Il documentario arriva al cinema in tre giornate evento imperdibili, da lunedì 25 settembre a mercoledì 27 settembre 2017, grazie a M2 Pictures.Dal satirico al sublime, le sorprendenti ma spesso controverse copertine create danon solo hanno infranto le regole, ma hanno fissato un nuovo status nella moda, l'arte e il business nel corso degli ultimi venticinque anni. Dalla famosa "Black Issue" alla " Plastic Surgery issue", è sempre stata profondamente impegnata nell’esplorare tematiche off-limits, al fine di scuotere lo status quo e ridefinire, occasionalmente, il concetto di bellezza.Con interviste a Karl Lagerfeld, Bruce Weber, Baz Luhrmann, Naomi Campbell, Marina Abramovic, Courtney Love, Donatella Versace e molti altri, Carrozzini ci porta dietro le quinte del processo creativo di sua madre, così come alla scoperta delle sue vulnerabilità presenti e passate.Profondo e spesso emotivo, il film è come una lettera d'amore di un figlio a sua madre." è prodotto da Daniele Di Lorenzo per LDM Comunicazione in associazione con Artemis Rising.