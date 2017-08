MIZZICAFILM FESTIVAL X - Premio a Daniele Ciprì

Daniele Ciprì



04/08/2017, 08:32

​ideato da Nicola Palmeri, compie dieci anni! Il primo, e unico, festival del cinema itinerante in Sicilia, dove si vince una stretta di mano, vuole festeggiare questo traguardo in modo speciale.Come ogni anno il Festival premia un​ artista siciliano che si è distinto nel panorama del cinema italiano. Quest'anno abbiamo il grande piacere di omaggiare il regista, autore e direttore della fotografia palermitano. La consegna del premio avverrà sabato 5 agosto presso Villa Di Bella in Viagrande (CT) all'interno del festival internazionale del cortome​t​raggio umoristico, con il quale è gemellato.​​ Quest'anno si è pure gemellato con il Muuh Film Festival di Grugliasco​ (TO)​​.Negli anni passati sono stati premiati artisti di estrazione eterogenea come Gianfranco Iannuzzo, Guia Ielo, Domenico Centamore​ e ​Antonello Puglisi.si distingue per il suo spirito allegro e irriverente che lo ha portato ad ampliare il suo raggio d'azione verso la comicità d'autore e il cabaret. Infatti negli ultimi anni si è avviata una proficua collaborazione con alcuni tra i comici più noti in Italia come Paolo Migone, Stefano Chiodaroli, Claudio Batta e il siciliano Stefano Cairone.si occupa anche di produzione cinematografica e tra gli ultimi lavori, diretti entrambi da Nicola Palmeri, citiamo Lo chiamavano Zecchinetta un allegro documentario biografico su Tano Cimarosa e il cortometraggio fiSOlofia ​prodotto in collaborazione con Sergio Distefano ​che vede la partecipazione come attori di Antonello Puglisi, Stefano Chiodaroli, Domenico Centamore e Francesco Puma.Statefanno parte d​i FCS, il coordinamento dei festival del cinema in Sicilia ( www.festivalcinemasicilia.org ) al quale hanno aderito ben 30 realtà.