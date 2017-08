ARSENICHEM - Alla ricerca di fondi e giovani registi

04/08/2017, 08:23

Si intitolail docufilm del regista Massimiliano Mazzotta, attualmente in fase di post produzione. Girato nel sito Enichem di Manfredonia, uno dei più inquinati d'Italia, il film è paradigmatico della situazione in cui versano altri omologhi siti italiani.ARSENICHEM sarà dunque il film che. a partire dal sito inquinato di, unirà le decine di siti inquinati d'Italia nella pressante richiesta della doverosa bonifica.ARSENICHEM vuole essere un film dal basso, cioè commissionato dalle popolazioni malate per quell'inquinamento. Potrà così avere la libertà di esprimere le verità che i cittadini più consapevoli hanno scoperto in questi decenni talora sulla propria pelle e su quella dei loro familiari. E la libertà, come è noto, ha un prezzo.Il docufilm potrà essere completato quando ilavrà raccolto le risorse necessarie (15.000€) per la sua realizzazione.Inoltre avrà bisogno della partecipazione di filmaker che, dai siti inquinati d'Italia, invieranno brevi clip che entreranno a far parte del prodotto finale.L'idea è infatti quella che i giovani filmaker partecipanti al progetto, creino un collegamento con le varie località che hanno accolto o accolgono siti industriali chimici.Attraverso il loro contributo, nella parte finale del film si parlerà delle bonifiche, dando voce a Brindisi, Taranto, Pisticci (MT), Gela, Ravenna, Ottana (NU), Porto Torres (SS), Priolo Gargallo, Augusta, Melilli, Sarroch (CA), Porto Marghera, Assemini (CA), Ferrara, Crotone, Mantova, Ragusa, Balangero, Casale Monferrato, Pedrengo (BG), Cengio (SV), Saliceto (CN), Napoli Orientale, Cesano Maderno (MB), Pieve Vergonte (VB), Novara In sostanza a tutte le popolazioni che per decenni hanno subito pesanti forme di inquinamento nei loro territori a causa delle produzioni dell'Enichem o di altre industrie della chimica di base., entro e non oltre il 31 Gennaio 2018 via wetransfer, ad [email protected] Se almeno un filmaker di ciascuna di queste realtà risponderà all'appello, il risultato rappresenterà una risposta collettiva di notevole impatto e portata.I partecipanti verranno nominati nei titoli di coda (esempio :"Inviato da Ravenna , Mario Rossi").