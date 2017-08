LOCARNO 70 - "Demain et tous les autres jours" di Noémie Lvovsky

Demain et tous les autres jours



Augusto Orsi



La regista francesenon nuova a Locarno sia per il Pardo d’argento “” che per “” vincitore di diversi premi tra cui il Variety Piazza Grande, ha inaugurato il sostanzioso e variato programma di cinemae biglietto da visita di Locarno, con “”, lungometraggio adatto sotto tutti i punti di vista per un pubblico composto non solo di cinefili, ma da spettatori che frequentano il cinema per lo spettacolo ma anche per le storie che sa raccontare.La regista francese anche in questo suo ultimo lavoro dimostra di saper far cinema in modo avvincente, in questo caso anche in modo affascinante e un tantino favolistico. Questo “” scandito sulle stagioni il passar del tempo filma con grande partecipazione la storia di Mathilde, una bambina di nove anni, che vive non serenamente il fatto che i genitori siano separati. Il suo amore, ricambiato, è per sua madre donna fragile e sull’orlo della pazzia.In questa storia unica dai ruoli invertiti è la bambina che si occupa della madre, che le legge un libro, l’assiste e l’aiuta nelle situazioni di lucida follia, come quando sparisce da casa per un’intera notte senza dar notizie di sé, facendo piombare la piccola nella disperazione, o quando vuole occupare l’appartamento da una famiglia sconosciuta con la pretesa di aver ricevuto uno documento, in realtà inesistente, che l’autorizza a farlo.A questi momenti di tensione e di paura dell’imprevisto, si alternano altri momenti liberatori di danza, di poesia durante i quali madre e figlia sono in perfetta sintonia, non solo tra loro, ma anche con la natura e con fenomeni atmosferici in particolare la pioggia. In questo film fiabesco di pochi personaggi, ma essenziali, accanto al padre, dolce, comprensivo, ma lontano, (un impareggiabile), vi è anche un gufo parlante, intelligente e perspicace che con il suo buon senso, nella tradizione degli animali delle storie da cinema, pronto ad intervenire dando consigli pratici a Mathilde che lo ama e gli ubbidisce.La scena tragicomica dello spegnimento delle tende in fiamme è uno momenti tra i più riusciti della collaborazione del gufo con Matilde interpretata con rara bravura dalla piccolache ha davanti a sé una sicura carriera cinematografica. Importanti sono i dettagli della relazione veramente speciale che creano atmosfere poetiche che avvincono lo spettatore. La malattia mentale della madre, lato oscuro e angosciante della vicenda, viene sublimato da momenti di complicità liberatoria tra lei e sua figlia.