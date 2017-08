GALLIO FILM FESTIVAL XXI - I vincitori

Una scena del film "La Pelle dell'Orso"



03/08/2017, 14:42

Simone Pinchiorri



Fabio Bobbio per il film I CORMORANIBABYLON SISTERS di Gigi Roccati.FULVIO FALZARANO per il ruolo del padre di Marco nel film THE SPACE BETWEENSTEFANIA MONTORSI per il ruolo di Costanza nel film LA RAGAZZA DEL MONDO.LA CITTA’ SENZA NOTTE di Alessandra Pescetta.Andrea De Sica per il film I FIGLI DELLA NOTTE.LA PELLE DELL’ORSO di Marco Segato