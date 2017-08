MOLISECINEMA XV - Dall’8 al 13 agosto a Casacalenda

MoliseCinema 2017



03/08/2017, 15:15

Si svolgerà(Campobasso) la 15° edizione di. Anche quest'anno il Festival ha un programma molto denso e articolato di corti, documentari, opere prime e seconde, omaggi ed eventi speciali, con la presenza di registi, attori, e protagonisti del mondo del cinema e della cultura. Tra gli eventi speciali una, che incontrerà il pubblico l'11 agosto, e un, che dopo anni di assenza dalle scene sarà al festival il 9 agosto.Molti gli ospiti legati ai(opere prime e seconde con premio del pubblico): "", di Vincenzo Alfieri, sarà accompagnato dal protagonista Lino Guanciale; "", di Simone Godano, dall'attore Valerio Aprea; "" di Alessandro Aronadio, dai protagonisti Silvia d'Amico e Daniele Parisi; "", dai registi Antonio Piazza e Fabio Grassadonia; "", dal regista Fabio Mollo e dall’attrice Anna Ferruzzo; "", dalla regista Karen Di Porto; "" di Andrea De Sica, dallo sceneggiatore Mariano Di Nardo.In apertura di Festival, l'8 agosto, verrà inaugurata la mostra fotografica"", a cura di Matteo Di Castro, che presenta una serie di suggestivi ritratti del mondo del cinema e della cultura tra anni 60' e 90': da Fellini a Rosi, da Orson Welles a Sciascia, da Stefania Sandrelli a Moravia.Oltre alle opere prime e seconde di finzione, sono tre le sezioni in concorso: Cortometraggi Internazionali, Cortometraggi Italiani e Documentari.Numerose saranno le anteprime internazionali e italiane dei cortometraggi del concorso”, che presenta una selezione delle migliori opere del cinema breve mondiale, mentre sono 18 i titoli italiani del concorso per corti “”. Quest'anno le sezioni competitive hanno fatto registrare un nuovo record di adesioni, con oltre 2500 opere iscritte provenienti da 95 paesi del mondo.Per la sezione di, dedicati al tema “”, saranno 7 le opere in concorso: "" di Marco Bertozzi, "" di Volfango De Biasi, "" di Yan Cheng e Federico Francioni, "" di Beatrice Segolini e Maximilian Schlehuber, "" di Raffaele Passerini, "" di Enrico Maria Artale e "" di Vanina Lappa. Tutti i film saranno accompagnati dai registi.Tra gli eventi speciali in anteprima assoluta: il 12 agosto, il docu-film sul giornalista Toni De Marchi "" di Elisabetta Pandimiglio, storia di resistenza e speranza legata alla lotta contro una malattia; il 9 agosto il corto "", di Francesco D'Ascenzo, che racconta un Villaggio ironico e malinconico sul finire della sua vita; il 9 agosto il noir “”, di Roberto Mariotti, con Toni Garrani, Elena Arvigo, Stefano Fresi., in un evento speciale dedicato al mondo dell'arte contemporanea, sarà presentato presentato "" di Bruno Colella.Il2017 è quest'anno dedicato alla, a conferma dell'attenzione del Festival verso il cinema dei paesi dell'altra sponda dell'Adriatico.Vi saranno poicon una sonorizzazione dei film di Jean Vigo a cura del duo Caterina Palazzi Antonio Raia e del gruppo La Pingra, presentazioni di libri, tra cui la nuova edizione di "" di Francesco Jovine, a cura di Sebastiano Martelli, spettacoli (di Daniele Parisi, Antonio Pascale e Silvio Gioia), un workshop sul cortometraggio, un laboratorio per bambini e tanto altro.Due le partnership con altri festival: quella con il, che presenta una selezione di webseries, e quella con il, che presenta una selezione di corti sui diritti umani. E inoltre un omaggio al documentarista molisano Giuseppe Folchi e alla documentarista Cecilia Mangini. Per la sezione “” sarà presentato il lungometraggio “” di Alfredo Arciero, mentre per la sezione scuola il documentario su Don Milani di Vanessa Roghi.Giurati di questa 15° edizione sono: per "" la docente e scrittrice Daniela Brogi, il critico Marianna Cappi, e il regista Andrea D’Ambrosio. Per "" il regista Alessandro Capitani, la scrittrice Valentina Farinaccio e la regista e autrice Elisabetta Pandimiglio. Per "" il critico Federico Gironi e i registi Simone Manetti e Paolo Pisanelli.Il Festival, diretto da, è promosso dalla Direzione generale cinema del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, dalla Regione Molise e dal Comune di Casacalenda. Ha il patrocinio dell'Ambasciata di Croazia in Italia. Collabora La Molisana. Collaborano inoltre le aziende Biosapori, Fonte Nuova, Occhialeria Di Fonzo, le cooperative Koinè e Nardacchione, la Fondazione Caradonio Di Blasio, l'associazione Kalenarte, e altre aziende del territorio.Il festival prosegue, dal 14 al 18 agosto, con la sezione itinerante “che quest'anno tocca Campomarino, Venafro e Castelbottaccio, con la collaborazione dei Comuni interessati. Dal 29 agosto al 3 settembre si svolgerà la seconda edizione della rassegna “Noi e gli altri” nella villa comunale De Capoa di Campobasso, promossa dal Comune di Campobasso.