MOTORI RUGGENTI - Una Passione che attraversa la Penisola

John Lasseter nel doc "Motori Ruggenti"



03/08/2017, 12:30

Stefano Amadio



L’automobile è passione.dirige "", guidando in parallelo all’uscita del film "", e percorrendo la strada delle auto italiane dalle origini. Seguendo le indicazioni di, capo delle creazioni, il documentario tocca e approfondisce gli aspetti più suggestivi che hanno fatto grandi nel mondo le nostre auto: dalla tecnica, al gusto per le linee, dalla voglia di apparire all’esigenza di spostarsi per andare a conoscere e a farsi conoscere per il mondo.Come dice, sin dall’adolescenza possedere un’auto era un pensiero fisso. Vivendo in un paese sperduto e non servito dai mezzi pubblici, l’automobile diventava oggetto indispensabile anche solo per andare a conoscere delle ragazze o per acquistare qualcosa che in paese non c’era.Questa è il significato moderno dell’automobile in Italia, con la voglia di indipendenza che diventa crescita. Ma, mentre l’auto, nei suoi modelli di culto, è stata sin dal dopoguerra una conquista sociale di massa, è dal passato che le nostre macchine si sono imposte per tecnologia e design, diventando dei punti di riferimento per costruttori e appassionati di tutto il mondo., intervista, ascolta e monta con ordine idee e sensazioni di tanti personaggi che riescono a mostrare, ognuno a suo modo, la più italiana delle caratteristiche nei confronti delle automobili, la passione. Che si tratti di auto d’epoca, da corsa, utilitarie o semplicemente di ricordi, "" riesce ad utilizzare ogni punto di vista per confermare quanto questa passione, da oltre un secolo, affondi profonde le radici in tutta la penisola.