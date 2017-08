LA JOLLA IFF 2017 - Due premi per Kinedimorae

03/08/2017, 08:08

Successo italiano all’(nei pressi di San Diego), appuntamento per i professionisti della moda e gli appassionati più influenti per fare il punto sullo stato dell’arte e premiare chi si è fatto notare durante il corso dell’anno in giro per il mondo.Tra questi, c’erano i ragazzi di, un collettivo di esperti di media e comunicazione nati e cresciuti nel Belpaese. A rappresentarli il fashion film sapientemente creato per celebrare i profumi, lussuosissima factory italiana che dal 1888 a oggi ha dato vita a fragranze uniche e inimitabili. Un successo oltre ogni aspettativa che, dopo il sorprendente invito e addirittura sette nomination, culmina con ben due premi: Best Costume Designer (curato da Paola Daverio) e Best Hairstyling (curato da Elisabetta Flotta).A ritirarli in quel de La Jolla c’erano, l’anima della casa di produzione Kinedimorae nata nel 2011 a Milano. A festeggiare con loro anche, mentre direttamente dagli uffici meneghini, tutto il team al completo ha brindato all’ottimo lavoro di squadra: dai creativi agli autori, dagli sceneggiatori ai motion designers, dai location manager agli scenografi, senza dimenticare i make-up artist, le varie maestranze cinematografiche, i fotografi e gli stylist coinvolti nel progetto Casamorati.Ed è così che il Made in Italy continua a collezionare successi internazionali, forte non solo della sensibilità artistica che ci contraddistingue, ma anche di luoghi magici e incantati che ci invidiano tutti. Proprio come le location scelte per le riprese del fashion film, cioè la magnifica Villa Visconti Borromeo Litta (Milano), risalente al XVI secolo e nota in particolar modo per il suo splendido ninfeo, o il settecentesco Palazzo Saluzzo Paesana (Torino), dove Paolo Sorrentino ha girato qualche scena de Il Divo.