LOCARNO 70 - Per una controstoria del cinema italiano

Il prodotto finale di, progetto ideato e organizzato dalla rivista di critica cinematografica, e realizzato grazie al contributo della Compagnia di San Paolo di Torino nell’ambito di “ORA! Linguaggi contemporanei, produzioni innovative”, sarà presentato alil prossimo 7 agosto, nell’ambito della Critics Academy.Il progettosi è realizzato in più fasi, tra ottobre 2016 e marzo 2017. Sono stati organizzati alcuni incontri pubblici di introduzione alla forma del videosaggio con Catherine Grant, Adrian Martin, Cristina Álvarez López e Thom Andersen, a Roma, Milano, Torino, mentre la produzione del lavoro finale si è svolta durante una settimana di residenza a Torino alla quale hanno partecipato otte giovani studiosi selezionati attraverso un bando () affiancati da altrettanti filmmaker o docenti con il ruolo di tutor ().Lo scopo della residenza era quello di produrre otto videosaggi sul nostro cinema, per riportare alla luce o far scoprire le opere meno note e gli autori trascurati, all'interno di pratiche di sperimentazione e di ricerca o della ricca tradizione del cinema di genere italiano. Lo strumento proposto è quello appunto del videosaggio, prodotto audiovisivo che analizza uno o più aspetti dell’arte cinematografica utilizzando lo stesso strumento, le immagini.Pratiche militanti, film di genere, autori da riscoprire, divi di cui esplorare il lato oscuro: gli otto lavori che compongono il lavoro finale, dal titolo Per una controstoria del cinema italiano, tracciano un itinerario asistematico, che procede per deviazioni rispetto al canone del grande cinema italiano d’autore: si va dalla modernità degli sconfitti dialle complesse partiture visive di; dalla forza sovversiva dei film militanti romani alla disperazione vitale del cinema di; dall’immaginario macabro che contraddistingue la comicità dia quello altrettanto raccapricciante del giallo di; dalla sperimentalismo visivo e dall’umorismo sofisticato diallo sguardo grottesco e satirico di. Un percorso eterogeneo, che fa dialogare forme e pratiche profondamente diverse nel tentativo di valorizzare la ricchezza e la varietà del nostro patrimonio filmico, e insieme di proporre un approccio al cinema che si avvale delle immagini e del montaggio, della contaminazione fra sapere teorico e pratico per stimolare nuove forme di pensiero critico.Il lavoro verrà mostrato il 7 agosto al 70 Locarno Festival nell’ambito della Critics Academy, il giorno successivo alla tavola rotonda dal titoloche avrà come ospiti il critico americano Kevin B. Lee (Fandor, Sight & Sound, IndieWire), la docente inglese Catherine Grant (University of Sussex), il critico svizzero Oswald Item (Film Bulletin) e la docente italiana Chiara Grizzaffi (Università IULM). La tavola rotonda sarà moderata dal giornalista Till Brockmann.Per una controstoria del cinema italianodi Federico Palmerini, tutor Chiara Grizzaffi, 7’31’’di Gabriele Gimmelli, tutor Diego Marcon (8’30’’)di Lina Wertmüller di Annalisa Pellino, tutor Irene Dionisio (10’25’’)di Francesco Barilli di Carlo Ugolotti, tutor Federico Di Corato (7’47’’)di Arianna Lodeserto, tutor Anna Franceschini (10’57’’)di Lorena Antonioni, tutor Leandro Picarella (9’17’’)di Alberto Angelini e Simone Vacca, tutor Luca Ferri (5’52’’)di Marco Bellani, tutor Fatima Bianchi (6’ 29’’)