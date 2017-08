VENTO DEL NORD - Parte forte la nona edizione

Valentino Picone



02/08/2017, 10:58

A Lampedusa arriva il cinema.hanno presentato ieri la nona edizione di, confermando il loro interesse a portare sull'isola film, documentari e corti di qualità, sia per i lampedusani sia per i molti turisti presenti.Ventuno film in totale per una settimana dedicata al cinema italiano ma non solo; serata conclusiva infatti dedicata a cinema e musica con la proiezione di La La Land ma anche, a seguire con il documentario di "" "" che racconta il genere dei cosiddetti "musicarelli", che negli anni 60 coniugavano canzone leggera e film, portando sui nostri schermi i cantanti più in voga.Apertura tutta italiana: prima serata con il duoe il loro film "", commedia di maggior incasso della stagione e, a seguire il film rivelazione della stagione "" di. Meno fortunato al botteghino ma sicuramente riconosciuto dalla critica come uno dei film più riusciti dell'anno, presentato alla passata Mostra di Venezia e ancora in giro per il mondo tra festival e rassegne.Stasera, mercoledì 2 agosto, in programma 3 film: apertura con un documentario dal titolo "", racconto della storia del miglior pugile italiano del ventennio ma di madre africana e dunque emarginato per motivi razziali.A seguire "" opera seconda di. Una commedia per raccontare l'occupazione della Sicilia da parte degli alleati, durante la seconda guerra mondiale, da cui prese origine il successivo, crescente potere della mafia.Chiude la serata un altro film sulla guerra, "" che però racconta le vicende di un gruppo di aviatori italiani durante la Prima Guerra. Diretto da, il film è costuito con una buona parte di materiale di repertorio restaurato e perfettamente inserito nella parte di finzione girata oggi.