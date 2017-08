BARBARA - Una commedia "classica" con Mastandrea e Giallini

Trailer



16/08/2017, 08:17

Carlo Griseri



Quasi vent'anni sono gi passati dal momento in cui la commedia "" di Angelo Orlando usc al cinema: film sui generis, pezzo di bravura affidato a due attori allora in fase di scoperta da parte del pubblico,ammanettati a un letto dalla misteriosa Barbara per quasi tutta la durata della pellicola. Una commedia imperfetta, certo, ma curiosa e impreziosita da un cast che vede scorrere sullo schermo anchee molti altri.Aldo e Pino sono due amici avvocati molto legati tra loro. Una sera Aldo convince Pino a provare qualcosa di diverso: Barbara, una sua amica, dedita a pratiche sentimentali un po' ardite, e i due vogliono approfittarne. Non immaginano che finiranno legati ad un letto con delle manette per tutta la giornata, cercando una via di fuga da coloro che, stranamente, entrano ed escono dall'appartamento che Barbara ha lasciato poco dopo averli intrappolati....VIDEO 16/9 1.85:1DURATA 82'AUDIO Dolby Digital 2.0 | ItalianoN. DISCHI 1SOTTOTITOLI Italiano per non udentiEXTRA Intervista a Marco Spagnoli - Trailer