SEEYOUSOUND 4 - Il biopic su Morrissey ENGLAND IS MINE in programma

Dal 26 gennaio al 4 febbraio 2018 tornacon un fitto programma di 10 giorni con film, eventi e incontri che vogliono celebrare la musica, mostrandone i protagonisti e le tendenze, ed esprimerne l’impatto facendo confluire il tutto sul grande schermo in una innata sintonia di linguaggi ed emozioni.Questa quarta edizione di Seeyousound proporrà lungometraggi di finzione e documentari, cortometraggi e videoclip nelle sezioni competitive Long Play, 7Inch e Soundies; mentre le rassegne Raising sound e Into the Groove offrono rispettivamente uno spaccato del panorama musicale più sperimentale e una selezione eterogenea di film accomunati da una vena pop, tra cui il biopic su Morrisseydi Mark Gill.Presentato in anteprima al Festival del Cinema di Edimburgo lo scorso 2 luglio, England is Mine uscirà nelle sale della Gran Bretagna il 4 agosto e il prossimo gennaio sarà a Seeyousound, al Cinema Massimo di Torino. Quella che il regista- già candidato agli Oscar 2014 per il miglior cortometraggio - racconta è l’era pre-Smiths di, ripercorrendo l’adolescenza del cantautore inglese prima che diventasse il leader della band, una delle più influenti e amate degli anni 80, e un’icona assoluta della musica internazionale. Morrissey, al secolo Steven Patrick Morrissey, nasce nel 1959 in un quartiere operaio di Manchester. L’adolescenza rinchiuso nella musica e nella letteratura, scrivendo recensioni di dischi e concerti senza grande successo e cantando in band minori. Nel 1982 conosce il chitarrista Johnny Marr e fondano gli Smiths, un successo durato 5 anni e 4 dischi, fatto di rock raffinato reso unico dalla voce lamentosa di Morrissey, seguito da una grande carriera solista.. Ambientato nell’Inghilterra della Thatcher tra anni 70 e 80, quando la working-class di Manchester era in balia di disoccupazione e tumulti, il film racconta la storia del diciassettenne Steven, un tipo solitario e intellettualmente precoce, che vive per la scena musicale incredibilmente vibrante, di una città altrimenti grigia. Troppo timido per cercare di farne parte, Steven scrive articoli e recensioni sui gruppi di questo movimento, rimanendo ai margini e immaginando come sarebbe essere sul palco. Quando una delle sue recensioni viene notata da Sterling, anima affine e aspirante pittrice, i due diventano immediatamente amici e lei lo spinge a formare la band che lo rivelerà al mondo.