CINEMA E TERRORISMO - La lotta armata sul grande schermo

08/08/2017, 08:23

Carlo Griseri



Non si tratta solo di un elenco di film a tematica terrorismo, o di schede di film slegate tra loro: il lavoro fatto daper il suo "", edito da Paginauno,, recita la quarta di copertina, è "un’attenta e minuziosa analisi di come il cinema italiano ha raccontato la lotta armata degli anni Settanta. Il saggio è costruito secondo linee tematiche, e l’autore passa in rassegna 50 film, spaziando dalla pellicole più note – come– a produzioni meno conosciute, affrontando molteplici aspetti. In opere qualidi Amelio edi Risi, la lotta armata si presenta come conflitto generazionale, mentre in altre pellicole la telecamera preferisce soffermarsi sui dubbi ideologici ed esistenziali dei protagonisti –di Giordana, edi Schito. Non mancano i riferimenti cinematografici al tormento della coscienza infelice borghese, che si oppone alla propria classe sociale –di Sindoni – e all’atteggiamento irriducibile dei militanti, comedi Squitieri edi Wilma Labate".Da segnalare, oltre all'indubbia importanza del testo critico, anche l'ampia introduzione, a cura dello stesso autore: una dissertazione sulle ragioni del terrorismo e sulla tipologia di approfondimenti effettuati dal nostro cinema, ma anche un importante punto della situazione su cosa sia e debba essere il cinema "storico", come approcciarlo e come interpretarlo.Da leggere.