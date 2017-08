FESTIVAL TEGNUE DEL VENETO VII - Dal 3 al 18 agosto

Una scena di "Winx Club: Il Mistero degli Abissi"



Arriva alla sua settima edizione il "", per accompagnare lungo l’Estate e alcune delle spiagge più belle del Veneto le serate dei villeggianti, unendo il ‘cinema di mare’ alla promozione dell’ambiente marino veneto. Fra porti sicuri, bellezze naturali e acque salubri, la manifestazione inizia giovedì 3 agosto 2017 nell’ammaliante Rosolina Mare, spostandosi poi nella settimana successiva nella splendida Bibione Pineda, per infine concludersi venerdì 18 nella spumeggiante Jesolo Lido." – ricorda, l’ideatore e direttore artistico del Festival - "".Si celebrerà nel corso della manifestazione anche un Centenario: quello dall’uscita nelle sale dell’indimenticabile “(1916), con speciali proiezioni dedicate al capolavoro cinematografico, che di fatto è stato il primo vero film ‘a effetti speciali’. Le serate, che sono come da sette edizioni all’aperto e a ingresso libero, avranno sempre in apertura il Mare protagonista anche da un punto di vista ambientalistico, con video dedicati alle bellezze del nostro mare: le oasi naturalistiche chiamate Tegnùe. Del resto, leitmotiv della manifestazione è infatti diffondere la conoscenza di queste piccole e preziose scogliere che si trovano a poche miglia dalla costa veneta.Nei Comuni coinvolti nell'iniziativa, i "" scelti per questo 2017, saranno thriller drammatici d’azione come “”, diretto da Craig Gillespie con Casey Affeck e Chris Pine, e “” di Peter Berg con Mark Wahlberg e John Malkovich, che racconta il disastro ambientale del 20 aprile 2010 e il dramma dei 126 lavoratori che si trovavano a bordo della Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, quando in seguito a un incidente sulla piattaforma si verificò un massiccio sversamento di petrolio nell’oceano (ricordiamo che questo Festival, nel 2015, proiettò in Anteprima Nazionale “”, il docu americano dedicato a questa terribile catastrofe ambientale); film dedicati alle famiglie, con particolare riguardo anche ai più piccoli, come i cartoon ""i (2014), di Iginio Straffi, "" (2016), capolavoro di Michaël D. de Wit vincitore al Festival di Cannes 2016 del Premio Speciale “Un Certain Regard” e candidato nel 2017 ai premi Oscar 2017, e "" (2016) di Andrew Stanton; ma anche docu-movie di ‘denuncia’ o di ‘ricerca’ quali "" (2010), di Pedro González-Rubio, Gran Premio della Giuria al Miami Film Festival 2010, e "" (2017), di Luc Jacquet).