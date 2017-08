L'ESTATE 2017 AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA

01/08/2017, 15:01

Ilsarà regolarmente aperto per tutto il periodo estivo, inoltre, martedì 8, martedì 15, giornata di Ferragosto, e martedì 22 agosto, si effettuerà l’apertura straordinaria con orario 9.00-20.00.Per tutto il periodo sarà possibile visitare, oltre alla ricca e originale esposizione permanente, la grande mostra "": la prima importante esposizione che celebra gli animali sul grande schermo, a cura di Davide Ferrario e Donata Pesenti Campagnoni, con la collaborazione di Tamara Sillo e Nicoletta Pacini.Il percorso espositivo, composto da oltre 440 pezzi che ripercorrono la costante e trasversale presenza degli animali nella storia del cinema, si sviluppa all’interno della Mole Antonelliana ed è articolato in dieci sezioni tematiche che raccontano allo spettatore un universo multiforme, dove fotografie, manifesti, storyboard, costumi di scena, memorabilia e animatronics dialogano con le sequenze dei film assemblati in montaggi speciali.Visite guidate alla mostra sabato 12 e sabato 19 agosto alle ore 18.00.Prenotazione consigliata chiamando al numero 011 8138.564/565.Proseguono, per tutto il periodo estivo, le attività della domenica: alle ore 11.00 la visita bimbi e famiglie, che a partire dai primi esperimenti sulle illusioni di movimento percorre le tappe più significative del disegno animato attraverso le collezioni del Museo; nel pomeriggio, alle ore 16.00, visita guidata, per conoscere il Museo e le sue meraviglie, dal teatrO d’ombre ai fratelli Lumière, fino ai grandi protagonisti della storia del cinema.Da mercoledì 9 a lunedì 21 agosto, sarà possibile effettuare tutti i giorni alle ore 16.00 la visita guidata per tutta la famigliaInoltre, martedì 15 agosto 2017, in occasione di Ferragosto, si potrà partecipare alle ore 11.00 alla visita bimbi e famigliee alle ore 16.00 alla visita guidataPer maggiori informazioni sulle attività visita il sito www.museocinema.it. Durante il periodo estivo, il Cinema Massimo e la Bibliomediateca “Mario Gromo” di via Matilde Serao osserveranno il seguente periodo di chiusura al pubblico:- Cinema Massimo, da giovedì 6 luglio a mercoledì 30 agosto 2017 compreso.- Bibliomediateca “Mario Gromo”, da lunedì 7 a venerdì 25 agosto 2017 compreso.