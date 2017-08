IN BICI SENZA SELLA - In prima TV su Sky Cinema Cult

Una scena di "In Bici Senza Sella"



01/08/2017, 14:51

Un film corale firmato da sette registi esordienti che offrono il proprio punto di vista sul tema scottante della precarietà giovanile, lavorativa e non solo. Con altrettanti episodi che raccontano le situazioni paradossali e gli ostacoli in cui inevitabilmente s’imbatte chi sogna ancora il posto fisso, "" è un’intelligente analisi del problema numero uno che attanaglia le generazioni di young adult di oggi. L’appuntamento è per mercoledì 2 agosto 2017 alle 21.00, in prima visione su Sky Cinema Cult.