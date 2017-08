TORINO SHORT FILM MARKET 2 - Nuovo sito e nuova call

01/08/2017, 08:23

Ilsi avvicina. La seconda edizione dell’unico mercato internazionale del cortometraggio in Italia si svolgerà. L’anno scorso più di 300 professionisti hanno partecipato agli eventi del TSFM, che da subito si è configurato come la manifestazione professionale sulla forma breve di riferimento in Italia.Il Torino Short Film Market è un evento organizzato dal Centro Nazionale del Cortometraggio / Italian Short Film Center, in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema-Torino Film Festival e con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte.Quest’anno il TSFM si amplia, con nuove location e nuovi eventi. In particolare, avranno luogo:- Tre giorni di market screenings in una saletta dedicata- Video library di corti realizzata dai programmer del TSFM- Pitch di cataloghi di distributori- Una giornata dedicata ai contenuti digitali- Showcase di VRIl TSFM è il luogo giusto dove trovare gli ultimi corti internazionali e italiani, dove sviluppare progetti di cortometraggi e contenuti digitali e dove scoprire i talenti che dal corto stanno per approdare al lungo o alle serie TV. Ed è anche il luogo giusto dove trovare un ambiente informale per relazioni internazionali orientate al business.Tutte le informazioni sul sito: tsfm.centrodelcorto.it DEADLINE PER LE CALL: 25 settembreDEADLINE PER GLI ACCREDITI: 20 novembre