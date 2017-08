CLOROFILLA FILM FESTIVAL XVI - Proiezioni, libri e teatro per il festival di cinema di Legambiente

01/08/2017, 07:39

Sedicesima edizione per il, promosso da Legambiente. La parte centrale sarà dal 4 al 15 agosto a Festambiente, manifestazione nazionale dell’associazione ambientalista nel Parco della Maremma (GR). Il cuore verde del cinema ha in programma documentari e corti a tema ambientale e sociale.Tra gli argomenti trattati uno spazio particolare sarà dedicato all’agricoltura e all’alimentazione con i documentari “” (5 agosto) di Andrea Pierdicca e “” (15 agosto) di Thomas Torelli. Prima delle proiezioni al tramonto, in un uliveto utilizzato senza allestimenti scenici, in programma presentazioni di libri e spettacoli di teatro. Tra gli ospiti l’attore Carlo De Ruggieri il 5 agosto con il reading “” tratto dal libro di Christian Raimo, lo scrittore e speaker radiofonico Matteo Caccia (4 agosto) che presenta il libro “”, il Conciorto (9 agosto), vera e propria sinfonia per ortaggi, l’attore-scrittore Claudio Morici in “” (15 agosto) e il poeta Gio Evan in “” (7 agosto).Altri appuntamenti del Clorofilla sono in programma al Festival della Dieta Mediterranea di Pioppi, al Posidonia Green Festival di Santa Margherita Ligure (Ge) e le premiazioni allo Spazio Alfieri di Firenze nel mese di ottobre.