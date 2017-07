PICCOLO AMERICA - 80.000 presenze a San Cosimato, 25 Mila euro raccolti per il cinema Troisi

I Ragazzi del Cinema America



31/07/2017, 16:22

Domani si concluderà l’edizione 2017 del Cinema in Piazza San Cosimato a Roma con un enorme aumento di pubblico rispetto alle scorse edizioni, con ospiti di rilievo internazionale come Farhadi, Bertolucci e Mihaileanu: 80.000 presenze, contro le 60.000 del 2016 e le 30.000 del 2015. Raggiungere questi obiettivi è stato naturalmente possibile grazie al lavoro volontario di tutti e 23 i Ragazzi del Cinema America, la co-organizzazione guidata da Sabrina Alfonsi con il Municipio I, i molti residenti che ci hanno aiutato quotidianamente a gestire l’evento, la forte e toccante partecipazione del Cinema Italiano (Virzì, Bruni, Salvatores, Argento, Verdone, Martone, Foglietta, Rohrwacher etc) e naturalmente il sostegno indispensabile di Regione Lazio, SIAE, BNL – gruppo BNP Paribas e MIBACT.I ragazzi del Cinema America sono felici di annunciare di aver ricevuto oltre 25.000 euro di donazioni a cappello per la ristrutturazione del futuro Cinema Troisi e che hanno ascoltato, affrontato e risolto i problemi che gravavano sulla vivibilità del tessuto residenziale della piazza: l’emissione sonora è stata regolata ed abbassata grazie ad un “limiter” ed una diverso posizionamento dei diffusori; la piazza verrà restituita valorizzata grazie alla ristrutturazione da parte del Piccolo America dei bagni pubblici del mercato, che rimarranno al servizio degli operatori, alcuni dei quali hanno aperto i banchi la sera durante le proiezioni generando quindi nuovo reddito; il pubblico, partecipe e responsabile, ogni sera ha riposto le 400 sedute della platea e pulito la piazza che è così stata quotidianamente riconsegnata per tempo al rione “sempre migliore di come l’abbiamo trovata” (R.Baden-Powell).Un grande obiettivo raggiunto grazie anche al coordinamento con le stazioni di Carabinieri, Polizia Municipale e Polizia di Stato di Trastevere, nonché con la Questura di Roma.Lo avevano annunciato con la clip promozionale di San Cosimato ‘17: “Chissà che non riuscimo a far er cinema anche al quartiere mio” e “così faremo” - dichiara Valerio Carocci, presidente del "Piccolo Cinema America"- “qualora l’amministrazione comunale avesse la lungimiranza di valorizzare la nostra esperienza, anziché ostacolarla, saremo disponibili a collaborare per moltiplicare ed esportare il modello culturale di San Cosimato in zone della città più periferiche: ad esempio abbiamo già individuato una location perfetta a Roma Est, zona Rebibbia. Come questo anno, anche per il prossimo i nostri progetti inizieranno il 1 Giugno e non chiederemo finanziamenti economici a Roma Capitale in quanto i meccanismi di bando per l’Estate Romana anche questa stagione sono risultati del tutto fallimentari, il Comune dovrà semplicemente fornire l’occupazione di suolo pubblico gratuitamente senza tergiversare”.