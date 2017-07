LOCARNO 70 - Nella sezione Piazza Grande due film sostenuti IDM Film Commission e girati in Alto Adige

31/07/2017, 13:58

La prestigiosa kermesse svizzera quest’anno ospiterà in concorso nella sezione2 opere sostenute da. Entrambe le pellicole, "" di Felix Randau e "" di Jan Zabeil, sono co-produzioni internazionali che hanno come partner italiano l’altoatesina Echo Film. Il documentario "" di Andreas Wolff e Stefanie Brockhaus, finalisti della seconda edizione del programma annuale di IDM, FINAL TOUCH #2: INTENSE FEEDBACK FROM EXPERTS, e vincitori dell’ARRI Media Post-production PRIZE, è stato invece selezionato nella Semaine de la Critique.Le vicende di "" di Felix Randau sono ambientate 5000 anni fa, prendono spunto da Ötzi, l’uomo del Similaun, la cui mummia fu rinvenuta nel 1991 tra i ghiacci delle Alpi altoatesine. La troupe ha girato proprio negli scenari delle Alpi Venoste: tra le varie location anche Val Senales, Val Passiria e Passo Rombo. Il film, che vede nel cast Juergen Vogel (Good Bye Lenin!, L'Onda) e Franco Nero, è un coproduzione internazionale tra la bolzanina Echo Film, le case di produzione tedesche Port au Prince & Kultur Produktion e Lucky Bird Pictures e l’austriaca Amour Fou. Il film è stato sostenuto da IDM con un finanziamento alla produzione di 560.000,00 Euro." di Jan Zabeil vanta un cast internazionale con Bérénice Bejo e Alexander Fehling. Nella pellicola Thomas e suo figlio Tristan si ritrovano a fare una gita in montagna, sulle famose Tre Cime di Lavaredo, per cercare di ricucire un rapporto ormai compromesso; con loro anche la sua nuova compagna Lea. Problemi inaspettati si verificano e la situazione degenera quando Thomas e Tristan si perdono in una fitta nebbia. Anche questo film è una coproduzione internazionale, tra l’altoatesina Echo Film e la tedesca Rohfilm, che ha ottenuto un finanziamento alla produzione da IDM di 350.000,00 Euro." è un documentario su Hissa Hilal, casalinga dell’Arabia Saudita divenuta celebre per aver partecipato al prestigioso concorso “Million’s Poet” di Abu Dhabi; le sue poesie, declamate da dietro un impenetrabile velo niqab, si scagliano contro il terrorismo e il fanatismo religioso. I due registi Andreas Wolff e Stefanie Brockhaus hanno partecipato con questo progetto al programma formativo annuale di IDM FINAL TOUCH #2: INTENSE FEEDBACK FROM EXPERTS, un’iniziativa che - all'interno del Bolzano Film Festival Bozen - dà l'opportunità ad alcuni giovani filmmaker selezionati di partecipare a sessioni di mentoring personalizzate con esperti qualificati, per lavorare al meglio sui loro progetti, in fase finale di sviluppo, ed esordire con successo. Il documentario si è aggiudicato anche la prima edizione del FINAL TOUCH ARRI Media Post-production PRIZE che consiste in un riconoscimento di 5.000,00 Euro in servizi di post produzione.