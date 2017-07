EST FILM FESTIVAL XI - I vincitori

I vincitori dell'Esr Film Festival 2017



31/07/2017, 13:54

Simone Pinchiorri



Gianni AmelioLA RAGAZZA DEL MONDO di Marco DanieliMotivazione della giuria: Un film popolare, racconta una storia che sa entrare in sintonia con le emozioni e il vissuto del pubblico scegliendo un'angolazione poco nota come quella del testimoni di Geova. Ma anche un film sofisticato,che non ripiega su soluzioni scontate e analizza con il giusto distacco la nascita e la fine di un rapporto d' amore intenso ma diseguale, senza concedere alibi ai due protagonisti, mescolando in modo equilibrato la loro forza e la loro fragilità. Un film ben fatto. Buona sceneggiatura. Bravi attori e ben diretti. Un ritmo che non subisce flessioni. Grande risultato per un' opera d'esordio!LA RAGAZZA DEL MONDO di Marco DanieliCAMMINANDO SULL'ACQUA di Gianmarco D'AgostinoMotivazione della giuria: Per la grande capacità estetica e comunicativa con cui sono stati elaborati i materiali d'archivio inediti e le testimonianze raccolte; per il messaggio di speranza insito nella trasmissione della conoscenza tra generazioni che caratterizza il lavoro; per la profondità di un progetto narrativo di indiscusso significato sociale e didattico.BUFFET di Alessandro D'Ambrosi e Santa De SantisMotivazione della giuria: Gli elementi del genere comico e del grottesco si ben amalgamano con il crescente clima di tensione volutamente costruito dagli autori per sottolineare l'attuale situazione sociale del nostro Paese. Particolarmente apprezzate sono state le innumerevoli citazioni che ripercorrono alcuni importanti momenti della storia del cinema riprodotte attraverso un sapiente uso della fotografia e un montaggio particolarmente dinamico. Le musiche fungono da colonna portante dell'intero mood della storia accompagnandola per tutta la durata del cortometraggio.La giuria decide di dedicare una menzione speciale al corto SONO QUI di Anjan di Leonardo per l'importanza del tema trattato messo in scena con un'ottima fotografia e un coinvolgente lavoro di montaggio.ANDREA DE SICA per il film I FIGLI DELLA NOTTE di Andrea De SicaMotivazione della giuria: La colonna sonora dell'opera risulta sapientemente strutturata nella sua varietà, allo stesso tempo solida e flessibile, caratterizzata da una forte presenza di note inquiete, fredde e arrabbiate, che ben riflettono gli ambienti, le vicende e i personaggi del film. La musica, in parte composta dallo stesso regista, rafforza l'originalità della sceneggiatura, coinvolgendo completamente lo spettatore nella sinestesia percettiva di "vedere" i suoni e "ascoltare" le immagini. I toni e i ritmi più esplosivi e gaudenti di alcuni brani non originali, sapientemente selezionati, disposti in modo insolito e mai scontato, irrompono nell'atmosfera cupa e agghiacciante della storia quale anelito verso di un piacere sognato, sperato e, alla fine, paradossalmente trovato. Perfette risultano essere, pertanto, le sequenze musicali che con forti tinte ma anche con riff e sottili anticipazioni, sostengono ed evidenziano gli stati d'animo e i conflitti dei protagonisti dalla prima all'ultima scena.