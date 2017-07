LA NUOVA SCUOLA DI NORCIA - Il terremoto e i bambini

Una scena de "La Nuova Scuola di Norcia"



31/07/2017, 13:39

Nel breve documentario intitolato “” di Federico Bondi, si racconta, attraverso le testimonianze dei bambini, il terremoto del 2016 che ha sconvolto il piccolo comune e l’intento di riportare alla normalità la vita dei cittadini più giovani, ripartendo proprio dalla ricostruzione dell’edilizia scolastica. Il progetto che ha portato alla realizzazione di una nuova scuola elementare è stato avanzato da Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus, grazie anche al sostegno economico di Coop Centro Italia, Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie. Dopo il trauma, che segue ad un evento catastrofico come il terremoto, è fondamentale, per mantenere in vita un territorio, ripartire dal lavoro, ma anche dai luoghi di aggregazione sociale dei più giovani. Perciò la ricostruzione della scuola era un passo fondamentale che doveva essere fatto e che finalmente, grazie a questo progetto, ha visto la luce del sole.Per narrare questo passaggio dalla distruzione totale alla rinascita attraverso l’istruzione, non potevano che essere scelti i diretti interessati: i bambini. I quattro ragazzini intervistati raccontano tutti con sincerità e spontaneità cos’è stato per loro il terremoto e cos’è per loro riavere di nuovo la scuola. Il dolore, lo spaesamento e il vuoto dei giorni successivi alla devastazione, sono ora colmati dalla distensione, dalla gioia e da una nuova speranza riposta nella rinata vita scolastica. C’è chi ne parla con le lacrime agli occhi, chi ne parla con un imperturbabile sorriso, ma tutti egualmente riescono a trasmettere quanto la scuola sia un elemento importante, se non fondamentale, per permettere ai bambini di tornare ad avere un’infanzia serena.