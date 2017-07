COLAZIONE DA RAI MOVIE - Dal 1 agosto appuntamento con Dino Risi

Il regista Dino Risi



31/07/2017, 13:32

Rai Movie è lieta di presentare nell’ambito del ciclo mattutino, a partire da martedì 1 agosto 2017 e per tre martedì consecutivi, un appuntamento conRenato Salvatori, Maurizio Arena, Marisa Allasio, Lorella De Luca e Alessandra Panaro sono i cinque freschissimi volti che si guadagnano un’enorme popolarità nell’Italia degli anni Cinquanta grazie a "", diretto danel 1957 sulla scorta di una sceneggiatura scritta insieme a Massimo Franciosa e Pasquale Festa Campanile.Il film, primo a utilizzare un’ambientazione romana popolata da personaggi giovani e senza pretese raccontandone le peripezie sentimentali, ottiene un successo così grande da generare quelli che oggi chiameremmo due sequel: "" (1957) e "" (1959).Risi, attentissimo alle tendenze popolari d’oltreoceano, propone la sua personale visione del mondo giovanile agli albori del boom in un film che tocca le sale italiane con tempismo perfetto, poche settimane prima di due titoli americani centrali (e distribuiti in Italia con un certo ritardo):” (1955) in cui appare per la prima volta il rock’n’roll in una colonna sonora, e “” (1956), debutto hollywoodiano di Elvis Presley.La gioventù spensierata e intelligente di Risi conquista tutti con la promessa di anni migliori a venire. Sono i giorni felici di un’Italia uscita dalla guerra e pronta a crescere, con un sorriso sulle labbra e l’ironia di chi non vorrebbe prendersi mai troppo sul serio.Con Marisa Allasio, Maurizio Arena, Renato Salvatori, Lorella De Luca, Alessandra PanaroCon Marisa Allasio, Maurizio Arena, Renato Salvatori, Lorella De Luca, Alessandra PanaroCon Maurizio Arena, Renato Salvatori, Lorella De Luca, Alessandra Panaro, Memmo Carotenuto