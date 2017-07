BOX OFFICE - Pochi spettatori ma "Spider-Man" ancora primo

31/07/2017, 12:04

Antonio Capellupo



Drastico calo di spettatori nella settimana che va dal 24 al 30 luglio.Il film pi๙ visto ่ stato nuovamente "" di Jon Watts, che aggiunge altri € 819.428 al suo totale grazie a 130.034 fan dei cinecomics.Seconda posizione per "" di Matt Reeves, che ha totalizzato € 628.167 con 99.411 presenze in sala.Chiude il podio "" di Ry Russo-Young con un incasso di € 377.298 e 61.185 accessi.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 SPIDER-MAN: HOMECOMING - € 819.428 - 130.0342 THE WAR - IL PIANETA DELLE SCIMMIE - € 628.167 - 99.4113 PRIMA DI DOMANI - € 377.298 - 61.1854 USS INDIANAPOLIS - € 322.517 - 52.6585 TRANSFORMERS - L'ULTIMO CAVALIERE - € 114.304 - 20.1906 WISH UPON - € 65.946 - 10.2257 2:22 IL DESTINO E' GIA' SCRITTO - € 57.762 - 8.7918 CHIPS - € 46.461 - 7.2619 SAVVA - € 42.123 - 7.13110 BLACK BUTTERFLY - € 39.589 - 7.332